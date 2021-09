Una desopilante y nueva teoría terraplanista se hizo viral en los últimos días por asegurar que " Chile no existe". El posteo desde un grupo privado de Facebook, "Tierra Plana - España", publicado por un usuario, levantó polémica tras los desconcertantes dichos, se hizo viral provocando fuertes críticas y una lluvia de memes.

"¿Creen ustedes que Chile sea un país real?", sostenía el usuario en el posteo mientras fundamentaba que "las casas parecen de cartón" y que sus habitantes parecen "actores".

"Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie haya estado en Chile"

La desopilante teoría del miembro del grupo terraplanista, habría "inspirado" al usuario tras ver un documental sobre el país vecino.

“He estado viendo un documental de Chile y cada vez tengo más claro que el país no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara”, comenzó el posteo.

El posteo del grupo privado de Facebook "Tierra Plana - España"

Luego agregó: “¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI o imágenes generadas por computadora".

"En mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo"

"De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo, ¿Qué opinan?”, concluyó el posteo.

El desopilante posteo no tardó en hacerse viral y el hashtag #ChileNoExiste fue tendencia en Twitter y comenzaron a llover los memes.

La catarata de memes contra la teoría terraplanista de dice que "Chile no existe"

[Fotos] Meme terraplanista español dice que Chile "no existe" y todos somos actores #CooperativaContigo https://t.co/o3uj3Sjr7v pic.twitter.com/BGIitNGX1N — Cooperativa (@Cooperativa) August 13, 2021

¿Qué es el terraplanismo?

La palabra terraplanismo es una forma de denominar la creencia o el movimiento que considera que "la Tierra es plana".

El terraplanismo cree y defiende la idea de que " la Tierra es plana". (Imagen ilustratova. El País.es)

La idea de una "Tierra plana" se refiere a la creencia de que la superficie de la Tierra es plana, en lugar de ser geoide.

Dentro de este movimiento niegan que la Tierra es esférica como el caso más extremo de un fenómeno que define esta época, mientras que tampoco creen en los datos, en las documentaciones científicas, realzan la subjetividad, rechazan lo que los contradice y creen y defienden falsedades que se propagan a través de las distintas redes sociales.