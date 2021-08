Santino Milisenda tiene 12 años, es de San Salvador de jujuy y el próximo sábado 28 de agosto cumplirá uno de sus sueños: visitar por primera vez la Ciudad de Buenos Aires, donde vive su hermano mayor Nehuén.

El pequeño no pudo aguantar la ansiedad por subir al avión y le compartió a su hermano la lista con las actividades que le gustaría realizar durante su estadia en Capital Federal

"Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir jajajajajajajaja", escribió el periodista en su cuenta de Twitter, @Pehuenm. La publicación se volvió viral, tuvo miles de retuits, ya superó los 70 mil me gusta y hasta una famosa cadena de comida rápida le hizo una invitación al pequeño jujeño.

Santino viene a Buenos Aires y se armó una lista con sus objetivos a cumplir jajajajajajajaja pic.twitter.com/Ca89EHwvQY — Pehuen (@Pehuenm) August 23, 2021

Según contó su Nehuén, Santino es hincha de Boca e Independiente, pero los deportes no están entre sus prioridades. Su mayor anhelo es conocer una famosa librería. “A él le gusta mucho leer, es muy estudioso y siempre conversa con su tía de historia”, contó Marcela, su mamá.

Luego de reencontrarse con su hermano, su novia Victoria y la perrita de la pareja, el niño de 12 años tiene varios planes: "Ir al Cabildo, conocer a San Martín en la Catedral, conocer la Casa Rosada, ver el cambio de guardia de los granaderos, los shoppings, las jugueterías, ir a un museo de Ciencias Naturales...”

Pero el item que más llamó la atención de los usuarios de Twiter fue el 10, que generó cientos de respuestas y memes: "Que no me asalten".

.

“Para los que somos del interior, hay un prejuicio muy grande con respecto a vivir en Capital Federal y, en parte, es por lo que muestran los medios”, afirmó Nehuén en diálogo con Infobae.

El periodistas lleva dos años viviendo en Palermo y contó que cuando compartió su mudanza a Buenos Aires recibió cuestionamientos de su familia: "¿Cómo te vas a ir a Buenos Aires con la inseguridad que hay?’.

De todos modos, ese no fue un obstaculo para que Santino haga planes para su visita: "Tomar un café a un local conocido a nivel internacional, conocer los shoppings e hipermercados que no están en Jujuy, andar en patín eléctrico y no llorar de la emoción en ningún momento".

.

Santino es el menor de cuatro hermanos, Nehuén (29), Franco (27) y Fiorella (22), los hijos de Marcela (53) y Guillermo (65). En este momento está cursando séptimo grado en el Colegio “El Salvador” de la capital jujeña. Según su hermano mayor, le gusta jugar al handball y al tenis, tiene adoración por los animales y un particular interés por la ecología y el reciclaje.

Y esta no es la primera vez que Santino “es viral”. A fines de julio de 2017, le escribió una carta al, por aquel entonces, Presidente Mauricio Macri para pedirle que cierren los zoológicos. “Liberen a los animales”, se titulaba el texto.

“Pongan a los animales donde deben estar: en su hábitat natural. Y no voy a estar callado. Soy un argentino que no se va a quedar callado. Los animales me importan y no voy a dejarlos sin estar en su hábitat natural. Le voy a hacer una pregunta: ¿le importan los animales? Demuéstrenlo haciendo esto”, pidió. Dos meses más tarde, en octubre, Santino recibió una respuesta de parte del colaboraderes del ex mandatario.

La carta que Santino le envió a Mauricio Macri.