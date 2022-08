Una joven cometió un grave error tras comprar pan en una panadería y su anécdota se volvió viral en las redes sociales, donde los usuarios no pudieron creer lo que estaban escuchando.

Fue en TikTok donde se dio a conocer esta historia que dejó boquiabierto a más de una persona y de seguro que de alguna manera incentivo a que las personas tengan más cuidado a la hora de transferir dinero o pagar algún producto o servicio a través de estas apps de pago.

La joven comenzó contando: “Mi papá me dijo: ́ anda a comprar el pan para el choripán del domingo´. Caigo a la panadería y le digo a la empleada: ´che, me das dos flautas de pan´. “Joya, $170”, contestó la empleada del local. “Y yo pienso que el punto es la coma y por Mercado Pago pongo $170.000, la aplicación lo paso igual”, recordó la chica entre risas.

“Gané un récord Guinness, compre la panadería”, dijo bromeando la chica mientras su amiga filmaba el momento en el que ella contaba la historia.

“Después de la cena mi mamá me grita: ´Greta, ¿se puede saber en qué mierd... gastaste 170 mil pesos?´ y yo tipo: ´No mamá, me estafaron, me estafaron´”, siguió la anécdota.

Fue entonces cuando la angustia comenzó a adueñarse de ella: “No pude haber gastado esa plata nunca”, exclamó Greta. Cuando la madre le dijo que la compra había sido a las “19:30 hs”, la chica se dio cuenta de que coincidía con el momento en el que había comprado el pan.

“Me acordaba que eran $170 pesos y yo dije: ´$170, $170.000, fui yo la pelotud...´”, recordó. “Mamá estaba en la cama, con un cuchillo, a punto de apuñalarme”, detalló.

Este es el pan que compró la joven y que le salió una fortuna.

“¿Qué hiciste? Claudio, me voy a descompensar. Gasto 600 dólares en pan, es una pelotud...”, le dijo la madre al padre de la protagonista del video. La joven contó que su madre se puso a llorar mientras ella les pedía perdón a sus padres por la confusión.

Esa misma noche, la usuaria se comunicó con Mercado Pago, pero no logró resolver su problema. “Y no, vas a tener que volver a la panadería y te lo van a tener que devolver ahí”, le dijeron desde la plataforma de pagos online.

Su mamá le advirtió que al día siguiente iban a ir a la panadería a reclamar el dinero. “Dormí de 3 a 5 de la mañana de la angustia que tenía”, confesó la chica y detalló: “Yo sentada en la cama como una bolud..., me levanto a las 5 de la mañana y práctico, cuál monólogo”.

Qué sucedió cuando la chica se acercó a la panadería

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, se presentó en el local donde había solo 3 clientes tomando café y la empleada que la había atendido el día anterior. Fue entonces cuando se dirigió hacia ella y le dijo: “Hola, mira, yo ayer compré dos flautas de pan y salían $170, no sé si te acordás de mí. Bueno, me cobraron 170 mil pesos”.

Según relató, la empleada se quedó en “shock” y rápidamente le dijo: “Voy a tener que llamar a mi superior, pero tranquila que lo vamos a resolver”.

Después de unos minutos, el dueño del local le devolvió la plata a través de la aplicación con la que ella había pagado. “Hay gente honesta todavía en el mundo”, cerró la chica y aclaró entre risas: “Ahora me lo tomo con mucho humor, si no, no estaría viva”.