Los retos virales que desafían la vista de los internautas son una de las tendencias más populares en las redes sociales, ganando fieles seguidores durante la pandemia gracias a sus trucos ilusorios que engañan a primera vista. Sin embargo, la imagen viral que cautivó a los usuarios de Facebook en las últimas horas no fue diseñada como un reto, pero aun así representó un imposible desafío para los internautas.

La confusa imagen habría aparecido por primera vez en Facebook Marketplace, un sitio de la conocida plataforma de Mark Zuckerberg dedicado a la compra y venta de bienes de todo tipo. Desde allí, la curiosa imagen llamó la atención de los usuarios, y uno de ellos decidió replicar el posteo en Reddit, donde se hizo viral.

Las lámparas de Facebook confundieron e intrigaron a los internautas.

"¿Qué tan grandes son estas lámparas de Facebook Marketplace?", dice la descripción en la plataforma de preguntas y respuestas, publicada junto a la imagen que parece representar dos lámparas gigantes colocadas en el patio de alguien como adornos de jardín de tamaño jumbo. La publicación recibió más de 14 mil votos y provocó las reacciones asombradas de cientos de internautas.

"Esa es una de las ilusiones más convincentes que he visto en mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta", exclamó un usuario, perplejo frente al juego visual. "Estoy en el trabajo mirando esto como un idiota, simplemente lo descubrí", escribió otro, mientras que otra cuenta bromeó: "No creo que lo hubiera entendido, simplemente acepté que eran enormes". "Todavía no lo veo jaja", acotó otro, replicando la confusión de cientos de usuarios que no lograron descubrir el engaño.

.

Entonces, ¿dónde está el truco? En realidad, las lámparas son de un tamaño ordinariamente pequeño. En la parte de arriba de la foto, los internautas notaron que en realidad las lámparas están colgando de un cable. Debido a que están fotografiadas de cerca, y gracias al ángulo del pasto del jardín, las lámparas terminan pareciendo de un tamaño descomunal.

Los usuarios que lograron descubrir el secreto de la ilusión señalaron que la "ligera oxidación en la parte inferior de la campana" ayudó a mantener la ilusión de que las lámparas estaban apoyadas en el pasto. "También parece haber un algoritmo de procesamiento en funcionamiento que crea una línea oscura en los bordes de las lámparas que se ve como una línea de sombra en la hierba", teorizó otra internauta bajo el posteo viral. "Creo que si OP hubiera recortado la parte superior y cortado el cable de la foto, ¡todavía estaría tratando de resolverlo ahora!", se asombró otro.