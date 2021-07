Un mujer se hizo viral por el exagerado retoque que se realizó en la cara, al agrandar sus pómulos y labios, y mostrar luego el impresionante antes y después que le provocó la cirugía plástica.

Se trata de una mujer ucraniana de 32 años llamada Anastasia Pokreshchu, que ya lleva seis años sometiéndose a cirugías plásticas para ser la mujer con las mejillas más grandes del mundo y obtener el récord Guinnes.

Anastasia luego de sus incontables cirugías faciales.

La joven, que tiene en Instagram más de 254.000 seguidores, animó a los usuarios a decir cuál de las dos imágenes prefieren.

Al parecer, fueron los propios usuarios y seguidores quienes la empujaron a realizarse todos esos retoques para poder cumplir su sueño estético.

Así era Anastasia hace seis años.

"Entiendo que parezcan raras para otras personas, pero no me importa. Pueden pensar que son demasiado grandes, pero yo creo que son un poco pequeños, necesito actualizarlos pronto", explicó Anastasia en una entrevista con el medio This Morning.

Su obsesión por los pómulos empezó a sus 26 años, cuando se hizo su primera infiltración. Hoy en día se hizo tantas que perdió la cuenta. Aún así Anastasia todavía piensa que sus pómulos no son suficientemente grandes, y piensa seguir inyectándoselos hasta conseguir el resultado deseado.

.

Además de las cirugías plásticas, Anastasia realizó procesos de adelgazamiento peligrosos (por el poco tiempo en que bajó varios kilos) y rutinas de ejercicios que llegan hasta el límite de sus capacidades corporales.

La joven comenzó a estudiar cosmética de manera virtual para aprender a ponerse bien las infiltraciones de ácido hialurónico, ya que los expertos la advierten de los peligros que puede causar no acudir a un especialista.