Los expertos en literatura explican que las obras deben analizarse según el contexto de su creación, es decir, teniendo en cuenta en qué sociedad estaba inmerso el escritor y cómo eran los aspectos culturales y políticos que lo rodeaban. Esto no implica que no se pueda hacer una crítica constructiva sobre los mensajes que se difundían en cierta época. Esto le pasó a un tuitero que se topó con una golosina de la infancia y se volvió viral al mostrarlo en Twitter.

Los que estaban muy tranquilos eran los de Bazooka pic.twitter.com/W3Kbw8jJaR — Taylor Fortinera ������ (@ciro_cavs18) October 28, 2021

Se trata de los chicles Bazooka 2000, que apenas abrís un paquete te encontrás con un papel que incluye unas viñetas y abajo un horóscopo. En particular, este chico halló una historieta en la que en el primer cuadro se ve a dos amigos hablando desde lejos sobre una mujer, cuyo globo de diálogo está vacío. "¿Viste? Luz tomó frío y se quedó sin voz", dice uno de ellos.

Hasta ahí todo normal, el problema está en el remate. En el siguiente cuadro se ve a uno de los chicos festejando: "¡La mujer ideal existe! Es hermosa y no habla estupideces".

Encontró un chiste machista y se volvió viral

En menos de 24 horas el tuit rozó los 60 mil "me gusta" y tiene cientos de comentarios, algunos divertidos y otros preocupantes sobre este tipo de actitudes en la actualidad, 20 años después de que se lanzara ese cómic. "Mi jefe sigue mandando chistes de este tipo al chat laboral. ¿Qué hago Twitter?”, preguntó una chica.

Sebastián Bassi explicó que el creador era un señor muy mayor. "El dibujante original es de la década del '30 y empezó dibujando en revistas porno clandestinas", explicó y lo acompañó con un link a los trabajos anteriores de Richmond.

Aca el libro donde lei sobre el tema:https://t.co/T1iFJgk8Mh

(donde dice Ruchmond debe decir Richmond). — (((Sebastián Bassi)))��☣����️�������������������� (@sbassi) October 28, 2021

Además, el horóscopo no era mucho mejor: "Sorpresa: un amigo te mandará al frente. Respondele con altura. ¡Matalo!". "El horóscopo literalmente te incita al homicidio", respondió un chico.

El horóscopo es dios — Mr. Lambert ✈️��✈️ (@L1VeFreeOrD4i) October 28, 2021

"¡Eh! Horóscopo botón. ¿2 putos nada más por matar a un amigo traidor?", se preguntó irónicamente Chris. "¿Un amigo me mandará al frente? ¿Tengo que matarlo? Esto es peor que en esa serie de Netflix, no sé qué me harán si no cumplo los pasos del horóscopo", agregó Stain.

Se multiplicaron los chistes machistas

Además de los memes, otros tuiteros compartieron las figuritas que encontraron. En una de ellas se ve a dos amigos, uno está juntando moscas en un frasco. "¿Cuántas moscas atrapaste?", le pregunta Joe. "Cinco machos y tres hembras", le responde. "¿Pero cómo sabés qué son?", "Fácil. Cinco estaban sobre una pelota y las otras tres frente al espejo del baño", sentenció.