Las redes sociales se enternecieron por completo luego de ver los videos del niño, y los usuarios no tardaron en hacerlo viral. Tiziano, el nene de 5 años que se convirtió en furor en las redes, tuvo unas particulares reflexiones.

A través de los distintos videos que publicó la madrina del menor, Melissa, se puede ver a Tiziano expresando que siempre tiene mucha hambre, y que una de sus cosas favoritas, es comer algo dulce.

Las publicaciones de Melissa cosecharon millones de reproducciones, y, por supuesto, un sinfín de comentarios y "Me gusta".

Sin embargo, en los últimos días, la joven grabó al niño teniendo unas insólitas reflexiones, y el video se hizo viral rápidamente. En aquel posteo, se puede ver a Tiziano sumamente reflexivo.

Las insólitas observaciones del niño de 5 años.

"Yo cuando era bebé no sabía por qué tenía tan poca hambre. Cuando fui creciendo, cada vez tenía más hambre. No sé cómo me crecía el hambre", comenzó diciendo el niño, mientras se encontraba sentado en un sillón.

Debido a que recién volvía de un cumpleaños, la madrina del nene viral le pregunto: "Y ahora tenés hambre?", y la respuesta del niño sorprendió a todos. "Mucho", comenzó diciendo Tiziano, y continuó con su observación: "Pero cada vez siento más hambre. Cada vez que me despierto, es más y más alto".

La joven de 24 años se mostró sorprendida con las respuestas del niño, ya que le habían comentado que en el cumpleaños el niño había comido un montón, por lo que, nunca pensó que querría seguir comiendo. Por el contrario, Tiziano solo contestó que no sabía cómo parar de comer.

Al ser consultado por Melissa acerca de qué le gustaría comer, el niño tucumano respondió lo que todos esperaban: "Me dan ganas de comer algo muy dulce", confesó.

Las reacciones en TikTok

A raíz de la repercusión que tomaron las reflexiones de Tiziano, una oleada de usuarios salió a bromear al respecto. La gran mayoría de ellos, confesó que se sentía completamente identificado con el niño viral, haciendo referencia a que ellos tampoco saben cómo parar el hambre.

Tiziano junto a su madrina, Melissa.

Por otro lado, en cambio, hubo quienes se enternecieron por completo con el nene de 5 años, y solo tuvieron palabras de amor hacia él. "Es tan lindo. Me mata de amor", escribió una usuaria, y muchos coincidieron con ella.

Debido a que una gran cantidad de usuarios quiso saber más sobre Tiziano, el gran protagonista, su madrina contó algunos detalles de su personalidad: “Él dibuja a la familia y nos da los papelitos. Es muy protector de su prima que tiene un año y de su hermano que tiene tres”. Automáticamente, miles de usuarios murieron de amor con el niño.