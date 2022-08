El propietario de Raja Monkey, un restaurante ubicado en Birmingham, una ciudad importante de la región de West Midlands en Inglaterra, respondió a un cliente que se quejó en Tripadvisor sobre los precios de los alimentos y agregó que era un "insulto" cuando los restaurantes "luchan por sobrevivir". El comensal había afirmado que los precios eran "excesivos para la calidad de la comida".

La breve reseña decía: "Los precios son excesivos para la calidad de la comida. Diseñado para el mercado occidental, perdió la autenticidad que tenía el restaurante anteriormente, su menú es muy reducido en comparación con otros y fue mejor cuando Aktar de Lassan estuvo involucrado. El servicio fue bueno pero no compensó la mala comida".

Sin embargo el dueño del local gastronómico no tardó en contestar, su respuesta decía: "Gracias por tomarse el tiempo para escribir su reseña. Estamos decepcionados y sorprendidos de saber de su insatisfacción".

Y continuaba: "No proporcionó tales comentarios cuando nuestro personal volvió a verificar su comida. No tuvimos ni una sola queja en la noche sobre ninguno de los artículos que describió como deficientes. Aktar Islam no ha estado involucrado activamente con este establecimiento durante más de una década y tuvo muy poca participación antes de eso. Le sugiero que visite su establecimiento para una "experiencia auténtica".

"Nuestra comida promedio cuesta £ 21-25, IVA incluido. No muy lejos de los precios de los lugares de comida rápida. Cuando somos uno de los pocos restaurantes que realmente preparan cocina fresca en vivo”, concluía diciendo el comentario.

Raja Monkey tiene una calificación de 4.5 en Tripadvisor y 557 reseñas, de las cuales 478 están calificadas como "excelente" o "muy buena". Tanya, una clienta dijo: "La comida y el servicio fueron los mejores que hemos tenido mientras viajamos por el Reino Unido".

Otro lo describió como la "joya absoluta de Birmingham", y agregó: "Acabo de regresar de una comida fabulosa en Raja Monkey. La comida estuvo fuera de escala, muy sabrosa, y el servicio fue brillante".

"Hemos visitado Raja Monkey varias veces a mitad de semana, pero esta fue nuestra primera visita de fin de semana, elegida por mi esposo para su comida de cumpleaños. Comemos en varios restaurantes asiáticos más locales, pero nos ha impresionado el menú donde hay opciones diferentes a las que ves en la mayoría de los restaurantes, y estamos felices de viajar un poco más lejos a Raja Monkey”, agregó otro.