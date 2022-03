Una popular pizzería recibió la crítica de un cliente inconforme y se volvió viral por la curiosa reseña del comensal: "La comida no se hizo con amor", escribió en una plataforma de pedidos. Pero el episodio no quedó ahí, porque el dueño del local decidió responderle.

El hecho ocurrió en una sucursal de Caspian Grill & Pizza, ubicada en el centro de la ciudad de Birmingham (Inglaterra). El local ya tiene una reputación ganada, pues tiene cuatro estrellas de seis en el sitio web de entrega, con más de 2500 reseñas individuales.

Sin embargo, un cliente, conocido solo como Nae, al parecer no quedó conforme y decidió hacer público su enojo. El comensal acudió al sitio web de Just Eat para dejar una reseña después de hacer un pedido para llevar en febrero.

No obstante, Nae no dejó una estrella, sino que le dio a Caspian Grill & Pizza una calificación de dos estrellas y media. Su crítica completa decía: "La comida no se hizo con amor y no tenía sabor. ¡La pizza ha sido rellena con ingredientes! Ridículo".

La respuesta del dueño de la pizzería que se volvió viral

Para sorpresa de muchos, desde el restaurante no dejaron pasar el comentario y le respondieron al cliente.

En su respuesta, Caspian Grill & Pizza dijo: "Hola Nae, disculpa si no disfrutaste la pizza".

Además, le dejaron una recomendación para la próxima vez que haga un pedido: "En términos de coberturas, si agrega cinco ingredientes adicionales a una pizza que ya tiene seis, puede ser demasiado. La próxima vez, agregue ingredientes a una pizza con queso y tomate para que no se llene de ingredientes. Gracias".

Y si bien este episodio causó revuelo, no es lo habitual en esta pizzería, ya que regularmente recibe críticas positivas de los clientes en Just Eat. Por ejemplo, Alan, quien ordenó a principios de esta semana, dijo: "Como de costumbre, la comida y el servicio fueron más que excelentes y el conductor de la entrega fue muy amable".

"Definitivamente mantendré este restaurante entre mis tres primeros. Gracias y que tenga una gran noche", completó.

Por su parte, una persona llamada Faz sostuvo: "El único lugar donde pido mis pizzas. La comida siempre sabe bien. El personal de esta sucursal es muy amable y servicial".

Asimismo, Tasneema afirmó: "¡Disfruté de mi comida! Excelente servicio, la entrega llegó 20 minutos antes, lo cual fue una ventaja. Gracias, volveré a pedir como de costumbre".