Al igual que muchos, una usuaria eligió Twitter para compartir las desgracias de su hermana, y, rápidamente, el tuit llamó la atención de un gran número de internautas, superando los 147.000 'likes'.

La historia de la joven en cuestión, logró traer de vuelta el recuerdo del famoso "Brian sin suerte", y hubo quienes aprovecharon el tuit para compararla con el fenómeno, debido a sus innumerables desgracias en un solo día.

"La que tuvo un bien día hoy fue mi hermana", escribió la usuaria @Targaryenfem en su cuenta de Twitter, junto al posteo viral.

El tuit generó un sinfín de comentarios en la red social.

En cuestión de minutos, el tuit viral se llenó de comentarios bromeando al respecto, y, como era de esperarse, los memes tampoco tardaron en llegar.

"Un chalequito así habría que regalarle", comentó un usuario junto a un meme lleno de tréboles de la suerte, y automáticamente, los demás internautas le dieron like al comentario.

La respuesta generó más de mil "Me gusta".

Otra usuaria, en cambio, se sintió identificada y reconoció: "Te pasa una y te pasan todas. Parece que nos convertimos en un imán de desgracias".

Muchos internautas comenzaron a contar sus insólitas anécdotas

Al igual que ella, una gran cantidad de tuiteros también se sintió identificada con la joven sin suerte, y varios de ellos comenzaron a contar sus desafortunadas anécdotas.

"Yo me separé y a la semana me chocó un pelotudo en la autopista. Me tuvieron que operar dos veces. Misma energía que ella", escribió una joven.

En ese sentido, otro usuario también aprovechó la situación y no dudó en contar sus incontables desgracias.

"Voy a hacerlo más dramático porque amo el drama: me separé después de 3 años de convivencia, me mudé, dejé a mis 4 gatos en esa casa que eran como mis hijos, me chocaron en la moto a la semana de mudarme, me luxo fracturé y me operaron dos veces. ¿Lo bueno? De todo se sale", relató la usuaria.

.

Siguiendo con la historia, un usuario sorprendió con su tuit, el cual mostraba el

"plot twist" de la desafortunada situación. En él, se puede ver la captura de una conversación, entre el autor del tuit y la joven sin suerte.

La conversación que compartió con la joven desafortunada.

La conversación que tuvo el joven con la protagonista de la viral situación, causó una gran repercusión en la red social, consiguiendo más de 1.800 "Me gusta".

A raíz de la respuesta viral, muchos aprovecharon para continuar con el hilo de Twitter, y comenzaron a etiquetar a sus amigos sin suerte, los cuales muchos de ellos reconocieron ser del grupo de los "Brian sin suerte": "Si soy", escribieron algunos usuarios.