Diariamente, se conocen nuevas anécdotas en Twitter que estallan en las redes sociales. Esta vez, una joven invitó a su familia a merendar y quedó impactada por la respuesta nada dulce de su abuelita: “Amarga las pelot…”, apuntó. El insólito chat de WhatsApp se volvió viral y la señora exigió su reedito económico.

A pesar de que cada familia tiene sus propias mañas, una simple respuesta puede agarrar por sorpresa a todos los integrantes. Así fue para Ilda, quien no se levantó con su mejor día y su ácida reacción no tardó en viralizarse en las redes sociales.

“Una que anda re copada es mi abuela”, comenzó a narrar su nieta, a través de su cuenta personal de Twitter @interestelur. Allí, publicó la conversación que tuvieron en el grupo familiar cuando ella los invitó a compartir una merienda el próximo sábado.

Sin embargo, nadie se esperaba el malhumor de su abuela. “Conmigo no cuenten para la merienda, tengo cosas que hacer. No molesten”, respondió Ilda. En seguida, otras integrantes de la familia le cuestionaron su “mala onda” y esto enfureció aún más a la no tan dulce señora.

“Que amarga!!” le respondió Mirta, a lo que ella le replicó: “Amarga las pelotas, aprendan a respetar”.

La respuesta de la abuelita que se volvió viral.

La insólita conversación se volvió viral y superó los 92 mil me gustas y los 3 mil retweets en la red social. Cuando la joven le contó la gran repercusión de la anécdota, Ilda exigió su parte: “Ojo no sean pícara que el dinero es de la abuela que es jubilada”, sostuvo y agregó en un mensaje de voz: “¿Y cuántos likes hay que llegar para cobrar una moneda?”.

hojo no sean picara pic.twitter.com/yw2kkGXmUj — BOT interestelur (@interestelur) August 31, 2022









Memes, apoyos y críticas para la abuelita

Los usuarios de Twitter rápidamente hicieron eco de la divertida secuencia. Muchos de ellos tomaron con humor las palabras de la abuelita y se sintieron identificados con las insólitas reacciones que pueden tener los adultos mayores.

No obstante, varios de ellos se quedaron en las faltas de ortografía de los mensajes. “Tiene 15 tu abuela?? Porque escribe así, señora”, le respondió una de las usuarias, a lo que otra le contesta con la misma ironía que Ilda: “Muchas señoras escriben así aprende a respetar”. “Búsquense un problema honesto”, contestó otro joven indignado por las críticas.

Muchas señoras escriben así aprendé a respetar — Jules (@neuemontreal) August 30, 2022

Además, dentro de las más de 200 respuestas, no tardaron en aparecer divertidos memes sobre la abuela y su “tranquila” reacción ante la propuesta de su querida nieta: