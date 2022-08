Una clienta insatisfecha dejó una brutal crítica contra un restaurante y su gerente, alegando que le sirvieron comida "prácticamente cruda". En lugar de responder con indignación, el gerente del establecimiento sorprendió emitiendo lo que parece ser una respuesta muy mesurada en Tripadvisor.

La clienta, identificada solo como Janet, visitó el pub inglés Oaken Arms en la ciudad de Wolverhampton en junio y le dio a la experiencia una calificación de una estrella, llamando al gerente "miserable". Eso es a pesar de que The Oaken Arms parece ser un pub muy popular, con casi 800 reseñas, una calificación general de 3.5 y críticas recientes llamando su servicio excelente.

Pero Janet no pareció compartir esas opiniones cuando visitó el local, aparentemente no por primera vez. La reseña, titulada "Miserable Manager", comenzaba así: "Reservé una mesa hoy, ya que el gerente no pudo encontrarme una mesa adecuada el día anterior. Esperábamos una experiencia más placentera que el día anterior, sin embargo, este ciertamente no fue el caso".

"La comida estaba prácticamente cruda, el personal se apresuró y cuando le pedí al gerente que se acercara a la mesa, me recibió con una cara de miseria. No puedo culpar al resto del personal esta noche, ya que finalmente recibí ayuda con mi queja, sin embargo, la gerencia de esta noche fue terrible y tuvo la culpa total de mi mala experiencia", terminó la reseña.

El manager del acogedor establecimiento emitió una respuesta que sorprendió a todos.

La respuesta capturó la atención del dueño del restaurante, quien responde frecuentemente a las reseñas de su local. El gerente general de Oaken Arms, identificado solo como Mike en Tripadvisor, emitió una respuesta bastante mesurada y se disculpó porque Janet "sintió que el servicio no estaba a la altura en este momento en particular".

Su respuesta completa fue: "Me gustaría disculparme si sintió que el servicio no estuvo a la altura en este momento en particular. Es una semana ocupada en The Oaken, y hemos estado llenos la mayor parte de las noches, así que si tiene no reservado como no lo había hecho el martes, entonces es bastante difícil para nosotros encontrar algo para usted".

El pub es "pet friendly" y ofrece la misma calidad de servicio a las mascotas de sus clientes.

"Hablé con el supervisor de turno sobre esta noche y nos aseguraremos de que podamos evitar cualquier problema nuevamente. Nos has visitado en numerosas ocasiones y has sido muy elogiosa con nuestra comida y servicio, en particular con la lasaña, que ya no servimos en el menú, sino que buscamos adquirir de donde podamos al saber que nos visitas", continuó.

"Así que es una pena que haya elegido este evento desafortunado para dejar su primera reseña para nosotros, y la primera estrella 1* de mi mandato aquí como gerente, pero nos ha visto en nuestro mejor momento antes, y estoy seguro de que en su la próxima visita se reanudará el servicio normal y podemos obtener una revisión de cinco estrellas como redención", concluyó con elocuencia.

Reseñas como esta parecen ser muy raras para The Oaken Arms, ya que la mayoría califica al pub como excelente o muy bueno. La revisión más reciente decía: "Excelente servicio de Chloe: comida y bebida a un precio razonable en un ambiente encantador". Otro cliente hace seis días, describió la experiencia como "excelente", escribiendo en Tripadvisor: "Sin duda, la mejor comida de Midlands".