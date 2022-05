Sin dudas, Twitter se convirtió en la red social favorita a la hora de compartir historias o experiencias de todo tipo, las cuales, rápidamente, llaman la atención de los usuarios y los incontables likes terminan viralizándolas.

Esta vez, la experiencia de una joven con su abuela logró enternecer por completo a los internautas de la red social, y los "Me gusta" no pararon de llegar.

Fue la usuaria @melbartul la responsable de causar una tierna reacción en la red social del pajarito, al hacer pública la tierna reacción de su abuela, luego de pasar un día de plaza juntas.

"Fuimos con mi abuela a una plaza, nos terminamos amacando las dos, y cuando volvíamos en el auto me dijo: 'Hoy fue el mejor día de mi vida'", escribió la joven en su tuit viral.

En ese sentido, hubo quienes le recomendaron a la autora del tuit que aproveche a su abuela: "Valora mucho a tu abuelita. Yo daría años de mi vida para que ella aún estuviera conmigo", escribió una usuaria, mientras que otra comentó reflexivamente: "A veces los pequeños momentos de felicidad valen más que cualquier cosa".

El tweet enterneció a la red social y recolectó 129 mil "Me gusta".

Las distintas reacciones de los usuarios

Al tomar una gran repercusión, los internautas no dudaron en reaccionar al respecto y dejaron comentarios de todo tipo.

Como era de esperarse, la mayoría de ellos logró conmoverse con la frase de la señora mayor, y muchos de ellos, recordaron a sus seres queridos: "Me hiciste acordar a los asados con mi abuelo: los dos en el fuego, con un vino tinto, hablando de la infancia de ambos. Éramos dos niños. Lo extraño al viejo", comentó conmovido un usuario.

Asimismo, otra joven también aprovechó para recordar a su abuela: "Esto me recuerda cuando fui a una pastelería que solo tenía sillas altas. Mi abuela, de más de 80 años, se sentó y me dijo: 'Me siento jovencita'. Amo ese recuerdo".

A pesar de que hubo muchos que se sintieron identificados y decidieron contar sus historias con seres queridos, también hubo algunos pocos que, para hacerse los graciosos, decidieron bromear con el tweet.

A modo de burla, un usuario publicó un famoso meme, junto con el que escribió: "¿Y cómo te sentiste luego de que tu abuela te dijera eso?".

140 usuarios decidieron darle un 'like' a su comentario.

Lamentablemente, a menudo muchos internautas aprovechan la viralización de un tuit para burlarse o hacer una broma al respecto. Incluso, estos tuiteros suelen recibir una manada de "Me gusta" o retweets, ya que, esta especie de 'humor negro' es bastante habitual en Twitter.

En ese sentido, un usuario no quiso quedarse afuera del chiste y lanzó: "¿80 años y ese fue su mejor día? Y yo que pensé que tenía una vida de mierda". Otro joven, en cambio, apuntó a la falta de ortografía del tuit: "¿Qué es hamacando?", escribió irónico.