En un video para TikTok, la joven, que vive en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, explicó que hace un tiempo decidió no bañarse de manera tan frecuente porque no lo necesita y que elige preservar el agua. Los usuarios de la red social no tardaron en criticarla por su estilo de vida.

El hecho de si bañarse todos los días es recomendable o no siempre generó controversia en el mundo. Mientras algunos especialistas consideran que "el baño diario es un hábito saludable porque ayuda a despertar, elimina los olores y la transpiración de las rutinas de ejercicio", otros recomiendan no hacerlo todos los días para "mantener un equilibrio de bacterias buenas y otros microorganismos que son eliminados al lavar y refregar y que pueden ocasionar infecciones de la piel y reacciones alérgicas".

"Soy la prueba viviente de que no es necesario bañarse a menudo para asearse y sentirse bien", escribió la joven que se hizo viral luego de publicarlo en TikTok. En el video aparece ella parada tocando su pelo, poniéndose una vincha y sonriendo. "No me he duchado en 10 días :)", agregó.

La joven del video de TikTok contó que no se baña con frecuencia.

El video de TikTok fue publicado por la usuaria Aydan Garland-Miner en su cuenta personal (@aydan_jane). En pocos días tuvo un gran alcance y ya cuenta con 3 millones de visualizaciones, 186 mil "me gusta" y 21 mil comentarios. "¿Haces esto cuando tenés tu período menstrual?", "10 días es mucho... seguro estás sola en el verano", "Vos no crees que es necesario, pero enjuagarse con más frecuencia de 10 días es mejor para tu higiene, estoy segura", le respondieron algunas personas. Otras estaban de acuerdo con ella y le comentaron que elija "la felicidad" y "hacer lo que prefiera".

Cuando alguien le preguntó a qué huele en uno de los comentarios, ella respondió que su olor es "exactamente igual" al de su desodorante "de pepino y menta". Además, explicó que su pelo "está perfecto", a pesar de no lavarlo con frecuencia, gracias a un champú que le regaló un amigo.

Días después, Aydan publicó otro video en su cuenta de TikTok. Esta vez cuenta que tendrá su "primera ducha en 12 días", mientras se desviste y muestra que se está mojando el pelo. También explicó que "cómo ducharse depende de la decisión individual" y que ella no le dice "a la gente con qué frecuencia debe bañarse". Por último, sostuvo que "usando menos agua" no está desperdiciando el recurso, sino "preservándolo".