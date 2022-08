El video que protagonizó una venezolana llamada Lina Baez, quien a modo de broma realizó un llamado de atención a las chilenas para que cuidaran a sus maridos ante la llegada de mujeres de su país a Chile, ha traído muchas críticas. En las últimas horas, la joven alzó la voz y le respondió a todos los que habían puesto comentarios negativos en la publicación.

Para los usuarios de TikTok, chilenos y venezolanos, las últimas semanas fueron bastante polémicas. La frase: “Chilenas, cuiden a sus maridos”, fue la que generó tanto revuelo en las redes sociales.

La joven, quien se ríe de su consejo, probablemente no imaginó que el público femenino chileno se lo tomaría tan literal. Lo cierto es que el video causó mucho rechazo en distintas personas pero también hubo quienes se rieron de su provocación y contestaron con humor.

En los comentarios se pueden leer frases como: “Te lo regalo con suegra y cuñadas incluidas“, “¿Lo querés en bolsa con moño o en caja?”, “Mi amor, llevatelo sin problema”, “Avísame cuando lo pases a buscar”.

Pero también hubo comentarios no tan amigables como: “Uy si, con esa elegancia no hay competencia”, “Con esa pinta no te tengo miedo”, “Con esa risa no enamorás a nadie”, “Ya quedó muy antiguo eso de las mujeres peleando por los hombres”.

A través de otro video en TikTok, indicó que ha recibido bastantes críticas en los últimos días, tanto de mujeres como hombres. Asimismo, en una entrevista, dejó en claro que el caso incluso ha sido replicado en Venezuela, donde fue vista por su mamá.

“No soy de Maracay ni de Nicaragua. Soy de Caracas. No soy ninguna malandra tampoco. El video que vieron fue solo una comedia. Me provocó hacer el video y lo hice. Estoy acá en Chile y lo hice”, empezó diciendo.

Y continuó; “Las personas que me conocen saben que no soy una mantenida. Incluso, es más, he tenido mis cosas por mi misma, no por ningún huevón. Segundo, el flequillo crece. Me corté por aquí y bueno”, agregó.

En la publicación terminó diciendo que no le molestaban las críticas, que se lo tomaba con humor y que lo único que la había hecho enojar había sido un video de una usuario criticando a su madre.