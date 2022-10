En 2009, Celeste y Darío decidieron que querían comenzar desde cero en un nuevo país. Junto con sus dos hijas, se instalaron en el norte de San Paulo y abrieron un negocio de empanadas tucumanas que conquistó el corazón de todos los brasileños. Sin embargo, la clave de su éxito se basó en un insólito, pero tradicional ingrediente sorpresa: empanadas rellenas de dulce de leche.

“Cuando llegamos éramos cuatro, pero ahora somos cinco. Vivimos en una playa que se llama Meresías, es un barrio de San Sebastián”, explicó Celeste Alonso Dip, encargada del emprendimiento familiar que comenzó hace 13 años y hoy es furor en el país vecino.

Al iniciar su negocio, era sabido que las empanadas de Tucumán terminarían por atraer clientes ansiosos de conocer nuevas tradiciones. No obstante, como se trata de un local instalado en Brasil, a los argentinos les fue imposible evadir alguna preparación dulce para satisfacer a los oriundos.

En este sentido, la joven explicó que en este país suelen mezclar las comidas dulces con las saladas, como es el caso de las pizzas de chocolate o guayaba. Por eso, un cliente le pidió algo similar con su negocio. “Yo le decía que era un asco eso, pero me insistió mucho y me acuerdo que pensé en mi mamá que siempre comía banana con dulce de leche cuando yo era más chica y me imaginé que podría ser un buen sabor”, recordó.

Empanadas rellenas con dulce de leche.

Las empanadas de dulce de leche que estallaron en Brasil

A 2500 kilómetros de su pueblo natal Celeste y Darío lograron alcanzar un rotundo éxito con su local Empanadas Tucumanas (Avenida Francisco loup, 1122), mientras que el ingrediente sorpresa fue más que gratificante para todos los comensales. Justamente, este 11 de octubre, se celebró un nuevo Día Internacional del Dulce de Leche, patentado como invento nacional.

Actualmente, cuentan con dos sabores vinculados en la tienda: relleno de dulce de leche y otro de dulce de leche con banana. “Ya no uso exclusivamente el dulce de leche argentino porque no llega el repostero acá, pero tengo uno que se fabrica en Brasil muy similar”, explicó la cocinera, sobre su elaboración.

Empanadas tucumanas en Brasil.

En este sentido, aclaró que de todas formas los clientes “no creen que sea de Brasil, piensan que es argentino, porque identifican al dulce de leche como alguno exclusivamente argentino”. “Ya es una mentira piadosa lo mío, al loco hay que seguirlo para donde corre”, agregó Celeste con ironía.

El negocio de empanadas cuenta con 19 variedades saladas y 6 dulces. Al comienzo contaban solo con 5 tipos tradicionales de Tucumán, pero después comenzaron a “adaptarse al paladar brasilero”, incorporando ingredientes como el requeijão. También venden vinos argentinos, choripanes y alfajorcitos tucumanos.