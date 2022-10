Las redes sociales tienen diversos usos como internautas en línea: anécdotas, bromas, quejas, e información de actualidad son compartidos y viralizados a golpe de “me gusta”, comentarios y reposteos.

Entre esos usos, también están las teorías conspirativas. Así lo hizo la usuaria @satumartino, quien se convirtió en tendencia al compartir una teoría que tiene una amiga para detectar hombres infieles.

Se llama “La Teoría de las 12 Sofías”, que consiste en escribir las letras “sof” en el buscador de seguidores de la cuenta de Instagram del chico de interés y “descartarlo automáticamente si sigue a más de 12 por gato e infiel”, escribió la usuaria, y cerró: “Si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”.

“La Teoría de las 12 Sofías” cosechó más de 12.000 likes y cientos de comentarios de usuarios, dando su opinión al respecto: “Si mi novio sigue a 12 justo, que hago lo descarto o no?”; “Mi novio también, y ni te pongas a ver las Martinas o Valentinas porque te morís”; “Hermanas uno sigue a 24 y el otro 23”; “No quiero ni entrar a ver a cuantas sigue por miedo”; “Mi novio sigue a 48 Sofías”, comentaron algunas usuarias con evidente preocupación.

"Sofias":

Por comentarios sobre un tweet de @sarumartino pic.twitter.com/h07DdQvzVR — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 19, 2022

“Interesante teoría”; “Le arruinó la vida a miles”; “Mejor no vamos a probar la teoría”; “Sigue 7… ¿le aviso que no siga más? No lo quiero dejar”, agregaron otras jóvenes. “Somos tantas que no queda hombre vivo”, escribió una “Sofía”.

Por el otro lado, varios varones se defendieron: “Sigo 9 contando mi profesora de literatura del colegio así que apto”; “Afortunadamente solo sigo a 11”; “No sigo a ninguna Sofía nenas. Soy el indicado”; “No las quiero enamorar, pero sigo a 7 Sofías...”.

El que me gusta sigue a SESENTA Y NUEVE Sofías, chau — Chuli (@gminniti_) October 18, 2022

nunca

nunca te fijes a cuantas sofías sigue el que te gusta — my˚.*✧₊˚.࿔* (@maidg_) October 18, 2022

pobres las sofias quien las metió en este kilombo — mica (@m4kebois) October 19, 2022

por las dudas ni busco cuántas sofias hay en su ig, todavía quiero estar un poco estable — sol (@mariasolgatti_) October 19, 2022

Sigo a 4 sofias porque soy un hombre casado. Más de 5 es de degenerado. Más de 10 sos El Alfa. — bondiola ���� (@B0ND10S) October 19, 2022

Los pibardos cuando le preguntan por la cantidad de sofias que siguen pic.twitter.com/C4tw0khiX3 — palen (@valentingomez11) October 19, 2022

la pibita que buscó sof en los seguidores del novio y habían más de 12 sofías pic.twitter.com/ZTef13Fw3y — mar (@martuberrutti) October 16, 2022

La particular teoría sobre por qué Jack no subió a la puerta en "Titanic"

Una usuaria de Twitter se encargó de viralizar una teoría que tiene que ver con el motivo por el que Jack -personaje interpretado por Leonardo DiCaprio-, no subió a la puerta en la histórica película Titanic.

La usuaria conocida como "Myunclesmemes", compartió una imagen en Twitter que muestra la edad de Rose en Titanic, y señaló, a modo de broma, que este era el verdadero problema.

"Si había lugar para Jack en la puerta, pero el problema en realidad era otro", dice el tuit viral, develando luego la edad de Rose, quien tenía 26 años en aquel entonces.

Automáticamente, la autora del tuit lo relacionó con otra teoría viral que está circulando por todos lados, y escribió: "Prefiere morir, ¿no?", haciendo referencia a que DiCaprio no estaría con alguien mayor de 25 años, por lo que prefirió no subirse a la famosa puerta.

Si bien hubo infinitas teorías acerca del motivo por el que Jack no subió a aquella puerta, y muchas de ellas señalaban que sí entraban los dos, lo cierto es que esta nueva hipótesis logró dejar a todos conformes.