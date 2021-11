En las últimas semanas la viralización de tickets se volvió habitual en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Sobre todo en esta última, ya que es donde más se dan a conocer hechos que rozan lo absurdo o están fuera de la órbita del sentido común. A principios de noviembre un reconocido influencer y comediante compartió el comprobante de pago de un bar-restaurante al que fue a desayunar y sorprendió a sus más de 140 mil seguidores en la red social del pajarito al remarcar un detalle.

"El adicional tostado es lo más triste que vi en mi vida", escribió el actor y comediante Ezequiel Campa en su cuenta de Twitter junto a una foto del ticket. Allí se desglosa la cuenta, un té/matecocido a 160 pesos, un sándwich de jamón cocido y queso a 320 y el ítem que generó polémica fue el recargo adicional por tostar el pan, por esa acción le sumaron 50 extra al valor del sanguche.

El tuit que se volvió viral por un recargo en el ticket.

La publicación de Campa se volvió viral, superó los cinco mil me gustas en Twitter y generó cientos de comentarios. El intérprete de Dicky del Solar, el rugby exasperante, no se quedó quieto y decidió vengarse de una forma inusual, no se dejó vencer tan fácilmente por un tostado de jamón y queso.

Hace menos de 48 horas realizó una nueva publicación desde su cuenta de Twitter en tono irónico sobre la situación que vivió a principios de mes.

"Mirá de quién te burlaste", escribió Campa junto a la foto de una taza de Dicky del Solar que contenía café con crema, y un tostado de jamón y queso de pan integral, todo bien casero y hecho en casa para ahorrarse unos pesos y evitar recargos en los tickets.

La venganza irónica de Ezequiel Campa.

Casos similares

No es la primera vez que un ticket con recargo se viraliza. Hace unos dias se conoció el caso de un cliente que le agregó tres fetitas de panceta a su pedido y el comprobante de pago le llegó con una suma brutal y lo compartió en redes sociales.

También se volvió viral la historia de una joven española que contó en su cuenta de Twitter que cuando fue a comer a un restaurante sólo pidió una tortilla y que obligatoriamente le cobraron un recargo por un extra que ella nunca pidió.

En tiempos de redes socialaes las historias se viralizan rápidamente y las repercusiones que generan son tan grandes que miles de usuarios se sienten identificados.