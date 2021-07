"Lo que se caen a los pedazos los hombres de hoy que eligen mis amigas". Con ese mensaje, la usuaria de Twitter @camiguiraorobin publicó la desafortunada conversación de Whatsapp que tuvo una amiga suya con un joven y que se hizo viral.

Lo que se caen a los pedazos los hombres de hoy que eligen mis amigas pic.twitter.com/tArmf7uEAR — Camila (@camiguiraorobin) July 17, 2021

En la captura de pantalla se lee que el joven le dijo: "Me parece que te olvidaste esto la última vez que viniste". Sin embargo, no se dió cuenta de un pequeño (gran) detalle: la persona a la que le mandó la foto del arito no era la dueña de la alhaja. "Holaaa. Me parece que te confundiste jajaja. Porque míos no son", le contestó, contundente.

Ante esta respuesta, el autor del mensaje hizo como si no hubiera pasado nada y la invitó sin dudarlo a que tengan un nuevo encuentro. "Jajajajajaja. No me digasss, estaba seguro de que era tuyo", envió y agregó la propuesta de inmediato: "¿Qué ondaaa, hacés algo hoy?".

La conversación que se hizo viral.

El posteo no tardó en convertise en furor entre los usuarios de la red social del pajarito, que hasta el momento cuenta con casi 50 mil "Me gusta", y quienes vivieron situaciones similares no dudaron en contarlo.

"A mi una vez mi novio me pregunto si un corpiño era mio le dije que no y me dijo bueno LO QUERES?", contó una joven que citó el posteo viral. "Me re pasooooooo!!!!! Jajajajajaj después me dijo que era de la mamá que vivía a 2.350 km", respondió otra.

a mi una vez mi novio me pregunto si un corpiño era mio le dije que no y me dijo bueno LO QUERES? https://t.co/16nqgcCqzN — agus (@agusdababy) July 19, 2021

Además, otra usuaria contó la historia de una mujer que utiliza un "truco" para escrachar a los hombres con los que tiene relaciones y que tienen pareja. "El otro día leí a una que decía que plantaba aritos en las casas de los que tienen novia. Está mal, pero no tan mal", precisó.

Otro agregó: "Es ley: encontras algo de mujer en tu casa y lo prendes fuego, sin titubear, sino después te van a hacer titubear kj".

"Yo estuve con uno más vivo, una vez deje un pañuelo, nunca jamás me preguntó si es que era mío o algo, terminamos el vínculo y ni aún así nombró mi pañuelo. A veces me dan ganas de decirle que me lo devuelva jajaja dale Alexis yo sé que lo tenés en el segundo cajón, gato!", apuntó otra.

Yo estuve con uno más vivo, una vez deje un pañuelo, nunca jamás me preguntó si es que era mío o algo, terminamos el vínculo y ni aún así nombró mi pañuelo. A veces me dan ganas de decirle que me lo devuelva jajaja dale Alexis yo sé que lo tenés en el segundo cajón, gato! — macaXventiades (@xventiades) July 19, 2021

"Una vez encontré en el auto un broche que no era mio y sin mediar palabra me lo saco de la mano y lo tiro por la ventanilla. Cuando le encontré un hijo de 2 años no pudo hacer lo mismo, claro", replicaron.