Kayle Kristina, una "tiktoker" estadounidense, se volvió viral luego de que descubriera que su marido le era infiel nada más y nada menos que con una supuesta amiga. La mujer decidió compartir cómo fue que encontró las pruebas que estaba necesitando para desenmascararlo.

"Cuando tu esposo está demasiado enfermo para ir al viaje familiar que planeaste", escribió sobre el video de lo que parece ser una cámara de seguridad que graba en blanco y negro, con el horario de pasadas las 22 horas.

En la imagen se ve una especie de puerta principal por la que sale un hombre -el marido-, quien parece fijarse que no haya "moros en la costa" y luego atraviesa el umbral una mujer joven que se despide con un beso en la boca.

La mujer no podía creer lo que encontró en la grabación de la cámara de su timbre (TikTok).

No se alcanza a apreciar con claridad pero a priori parece que él levanta su mano para tocarle el trasero en un acto de confianza. Sin embargo, el video lleva más de dos meses en línea y ya ha superado las 5 millones de visualizaciones.

¿Cómo descubrió que su esposo le era infiel?

Por increíble que parezca, fue el sujeto quien "cavó su propia tumba". Es que según relató Kayle en algunos comentarios, fue él mismo quien instaló una cámara junto al timbre de ingreso a la vivienda para tener un poco más de seguridad y poder ver desde adentro quién llegaba.

Kylie explicó que la mujer se hacía pasar por su amiga y se inventaba "citas de juego" entre su hijo y el de ella, aparentemente, solo para ver al esposo infiel (TikTok).

¿Cómo se olvidó de que ella podía ver la grabación? Simplemente no lo sabía. "Él pensó que la cámara estaba desactivada", escribió Kristina, quien también aseguró que tras chequear la filmación y descubrir esto, no dudó en echarlo de la casa. "Se han cambiado las cerraduras y él ya no vive aquí", actualizó días después.

Con respecto a si el hombre intentó solucionar las cosas, ella lo confirmó. "Sí, se ha estado disculpando conmigo, pero no creo que ninguna disculpa sea lo suficientemente buena. No creo que pueda llegar a un punto en el que pueda decir, 'Está bien', porque no estaba bien".

A dos meses de descubrir el engaño, este miércoles publicó una actualización sobre su vida. "Esto de ser madre soltera está saliendo bien. Obviamente habrá momentos oscuros y ajustes en nuestra vida, pero hasta ahora estamos soportándolo. Los chicos lo están haciendo bien. Su mundo también se dio vuelta de cabeza. Estoy tratando de permanecer paciente y comprensiva. Pero más allá de eso me siento realmente feliz, me siento libre", sentenció.