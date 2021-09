En tiempos de redes sociales, es cada vez más común que chat de diferentes plataformas que se vuelven virales. Sobretodo suelen destacarse los mensajes en el que algunos de usuarios tiene intenciones de "chamuyo".

La situación se volvió tan cotidiana que incluso se creó una página en Facebook que recopila diferentes interacciones en los que los chicas dejan claro que están de novia, aunque la respuesta surja de un malentendido. La fan page se llama: "Señoritas que sin preguntarles te dicen: 'tengo novio'"

"Resulta que estás de lo más normal hablando con una chica, y de repente sin que NADIE le pregunte...", dice la descripción de la página, que compartió un intercambio de mensajes que se volvió viral en los últimos días.

"Se me rompió el bizcochuelo #Tarada", publicó una mujer en una historia de Instagram. Luego, un joven le respondió y le dio algunos consejos para no tener inconvenientes con la receta: "Para que no se te rompa tenés que esperar 10 minutos para desmoldarlo, sale más facil. Mientras sea comible no pasa nada".

Pero de inmediato la muchacha le respondió: "Tengoo novio".

Pero el intercambio no quedó ahí, ya que también llegó a redes como Twitter, en donde la captura de chat también comenzó a circular

Fue allí que otros usuarios comenzaron a comentar la publicación. "Tendrá novio, pero lo que no tiene es ni put.. idea de reposteria", sostuvo una personas. "Lol, menuda fama tenemos los pibes", escribió otro joven.

Por su parte, una joven se lo tomó con más humor y comentó: "Y un bizcochuelo roto wtf la gente".