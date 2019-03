Un video, captado por un testigo, generó indignación en las redes sociales.

Hace unos días se publicó en las redes sociales un video en el cual se puede ver cómo una señora golpea en los testículos a un nene chiquito, en Veracruz, México.

En las imágenes se observa la manera en que se pelean dos mujeres Por un instante, una de ellas pierde el control y agrede al menor que acompañaba a la otra.

Mujer golpea en los testículos a un nene durante una pelea pic.twitter.com/MXNL2PlG5V — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 29 de marzo de 2019

Le suelta una patada en los testículos, razón por la cual se cae y comienza a llorar.

Tras la acción continúan los forcejeos y los manotazos entre ambas hasta que la agresora, que viste falda azul y playera rosa, se aleja.

En tanto, el hombre que graba le dice “no, no, no, con el niño no se meta, en serio, con el niño no se esté metiendo, al niño no le esté pegando”.