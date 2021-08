Twitter es una fuente inagotable de contenidos donde todo puede pasar. Ya sea para estar al día con los temas en tendencia, o para entretenerse con los memes, polémicas y discusiones con menor o mayor peso, son pocos los que eligen quedarse afuera de este mundo virtual. Lo cierto es que la gran mayoría adoptó la costumbre de revisar esta red social de forma casi adictiva y constante en su cotidianidad.

Pocos días atrás se volvió viral un meme de uno de los personajes del clásico dibujo animado Bob Esponja leyendo el diario con el logo de Twitter sobre su portada, haciendo referencia a que la popular aplicación se convirtió progresivamente en la principal fuente de información y consumo de lectura de los más jóvenes -como ocurría hace no mucho tiempo con los más grandes cada mañana al levantar el periódico-.

Lo primero que hago todos los días días al despertar: pic.twitter.com/FdwVH8vziG — L× (@SujetoInerte) August 7, 2021

Aunque la aplicación del pajarito es una gran herramienta para estos fines, aun son muchos los que se están adaptando a las reglas de juego de este universo virtual. Esto se vio reflejado el lunes de esta semana a partir de un tweet que generó confusión en una usuaria y que desató un aluvión de risas y memes.

Todo comenzó cuando una cuenta de una admiradora de Dua Lipa, la cantante británica conocida por los hits "Don't start now", "Levitating" o "One kiss", reposteó en su perfil las fotografías que los amigos de la artista le habían tomado recientemente. "Dua Lipa shot by her friends (Dua Lipa fotografiada por sus amigos)", escribió la twittera en el epígrafe.

Un usuario compartió las fotos de Dua Lipa en su red social y otro bromeó con su muerte por la palabra "shot". Fuente: ( Twitter @carismamenosdos)

No obstante, otro usuario bromeó con el doble sentido que se le atribuye a la palabra "shot" en inglés (disparar/fotografiar) y retwitteó esta publicación con el lema "Que en paz descanse". En tanto, otra internauta, quizás en su inocencia o ignorancia sobre en idioma inglés, preguntó de un modo no sarcástico si era verdad que había fallecido de un disparo ejecutado por sus amigos.

--¿Falleció?

--A ver, ahí pone que sus amigos le dispararon...

--¡¿La mataron sus propios amigos?!

La insólita reacción de otra usuaria a la broma del twittero. Fuente: ( Twitter @carismamasdos)

Otros usuarios de Twitter, asombrados por el insólito diálogo, comenzaron a darle "me gusta" a los comentarios de ambos, pero nadie se animó a explicarle a la internauta la situación, por temor a romper el gracioso momento que se estaba generando.

"Igual sigue viva, no sé", continuó bromeando el creador del sarcástico tweet. "O sea, no lo sabes bien, solo crees que se murió, pero no está confirmado, ¿no es así?", insistió la otra cuenta.

--No sé, digo yo que si te disparan te mueres, ¿no? Igual sobrevivió, pero lo veo difícil.

--No tiene por qué, depende de dónde sea el disparo. Si es en la cabeza sí, pero si es por ejemplo en la pierna puede que esté viva.

La usuaria seguía sin caer en la cuenta. Fuente: (Twitter @carismamenosdos)

A esta altura del diálogo, los internautas habrían quedado anonadados por lo que estaban leyendo. Muchos incluso se podrían haber puesto a dudar de la veracidad de ese momento, pero la conversación continuó:

--Bueno, si sabes algo avisa.

--No encuentro ninguna información de momento, la verdad.

--Uff, pues qué alivio, sigue viva.

--¿Ya confirmado?? Por Dios, qué horrible. Descanse en paz.

El ida y vuelta terminó con una crítica por parte de la 'desorientada' internauta a los amigos de Dua Lipa por su presunto mal gesto, y su pedido de "cárcel". Fue entonces cuando finalmente irrumpió otra usuaria en el hilo de Twitter para explicarle a esa persona que nadie había muerto y que se trataba de una broma. No obstante, todo parece indicar que nunca lo entendió: "¿Al final sí se salvó? ¡No encuentro información al respecto!".