Si bien es cierto que los abuelos son una continua fuente de sabiduría, también es cierto que muchas veces nos sorprenden con apreciaciones muy especiales de la realidad, vista por alguien que nació en otra época.

Así surgen grandes memes o como en este caso, una conversación imperdible entre su nieto y su abuela que generó miles de "me gusta" en Twitter por la inesperada respuesta de ella.

En el tuit se puede ver una captura de WhatsAppen el que él le dice: "Hola abue. ¿Cómo estás?". La señora responde con un emoji de "ok" y escribe: "Yo siempre bien. Aunque me rodean estúpidos".

Su abuela contestó con un insulto y se volvió viral

En cuestión de horas el posteo en la red del pajarito superó los 130 mil "me gusta" y decenas de usuarios le respondieron mostrando sus propias conversaciones con sus abuelos. "Hola abu. Te dejé algo y me fui. Estaba apurada, perdón", le escribió una chica a su “nono”. "Siempre estás apurada. Por lo menos hablá porque corrés el riesgo de que te confunda con un intruso y te pegue un tiro. No estoy exagerando, si me escuchás hablando decí 'hola' o algo que defina que sos vos. ¿Es tan difícil?", le pidió.

.

Otros se sintieron identificados con la forma de ser de la mujer. "De vieja voy a ser todavía más hija de pu...", aseguró Carrie. "Esa abuela soy yo", "Todos los días doy esa respuesta", "Vivo rodeado de estúpidos", "Tengo una mala suerte para toparme con esa raza", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Mi abu siempre me dice cuando juega river, es la mejorrr pic.twitter.com/QuIIxK99xq — mommynda (Taylor's version) (@tasteslikepep) April 18, 2022

La abuela que tacha su lista de amigos

Hace un par de meses otra abuelita se volvió viral en Twitter por una costumbre poco común con respecto a la lista de sus compañeros del secundario. Según contó su nieta, lleva este listado para tachar a quienes “van cayendo”, con el objetivo de ser la más longeva del curso. “Mi abuela (95) tiene una lista de sus compañeros de colegio y los va tachando mueren y acaba de decirme que ella va a ganar”, tuiteó Mariana.

Mi abuela (95) tiene una lista de sus compañeros de colegio y los va tachando tachando mueren y acaba de decirme que ELLA VA A GANAR — MARIANA (@mmarianahaick) February 16, 2022

Los comentarios se llenaron de mensajes chistosos, muchos de ellos haciendo referencia a Los Simpson. “Cuando termina de tachar a todos, ¿canta bingo?”; “Prohibido suicidarse, hay que hacer eso de viejas”; “El verdadero juego del calamar”, fueron algunas de las respuestas. Esta “joyita” cosechó más de 300 mil “me gusta”.