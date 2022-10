Cada día, más usuarios se descargan al contar sus historias de infidelidad a través de las redes sociales. Esta vez, una joven compartió los desconcertantes mensajes que recibió de su novio, cuando él le confesó que la había engañado con una compañera de trabajo. “Soy muy enamoradizo, ese es mi problema”, sostuvo y generó centenares de opiniones en TikTok. ¡Mirá la sorpresiva conversación que se volvió viral!

Sin lugar a dudas, enterarse de una infidelidad es muy doloroso para la persona que se ve afectada. Sin embargo, a veces las formas o los modos de hablar sobre la situación suelen volverlo más ameno, aunque en esta ocasión sucedió todo lo contrario: él admitió su acción en unos impactantes mensajes de WhatsApp que estallaron en la red.

Todo esto le ocurrió a Ivonne Hernández, una joven que buscaba darle una nueva oportunidad a su pareja. “Esta vez no creo que me falle, se ve más maduro”, aseguró. No obstante, toda su ilusión se vio truncada cuando un día por la tarde comenzó a recibir una catarata de mensajes que revelaron la infidelidad.

"Pasó algo con alguien sin querer…” , comenzó el novio. En la misma conversación, le explicó que había sido con una compañera de trabajo con la cual se besaron y tuvieron relaciones sexuales. “Me dejé llevar perdón, soy muy enamoradizo, ese es mi problema”, argumentó, intentando justificar lo que había sucedido.

En este sentido, sostuvo que le fue “inevitable”: “No puedo controlarlo, si no me dicen nada no pasa más, pero ella empezó con el coqueteo”. Además, durante la conversación le admitió que no se habían cuidado con algún método anticonceptivo y que la mujer en cuestión se encontraba casada. “Ninguno de los dos sabía que eso iba a pasar”, agregó.

Ella, consternada por la situación, intentó explicaciones de parte de su pareja, pero él le contesto: “Me voy, eres libre. No quiero hacerte perder más tiempo”. Mientras que, minutos más tarde, le reveló que a su compañera de trabajo le gustaría “intentar algo cuando deje a su esposo”.

Las capturas de WhatsApp que compartió Ivonne en su video de TikTok.

La dolorosa conversación se volvió viral en redes sociales y, rápidamente, alcanzó el millón de visualizaciones en TikTok y los 93 mil me gustas (@ivonneh3234a). En este marco, Ivonne compartió otro video con lo que seguía de la conversación y la respuesta que le dio ella a su actual ex pareja:

La respuesta a la revelación de infidelidad.

Reveló su infidelidad y generó diferentes reacciones en TikTok

El video no tardó en repercutir en la comunidad virtual. Es que muchos usuarios se vieron identificados con la historia de Ivonne y empezaron a contar sus propias experiencias. Sin embargo, hubo quienes defendieron la acción de su novio: “Se enamoró de ella, por eso te aviso” o “Por lo menos te confesó y acepto. A mí con todo y pruebas me lo negaron en la cara”.

Aunque en la vereda de enfrente también hubo quienes ironizaron con las insólitas justificaciones del infiel y llegaron mensajes como “Mi compa el enamoradin” o “Perdónalo, es muy enamoradizo, no tiene la culpa”, entre otros. Mientras que, otra usuaria sugirió: “Investiga quien es para que le digas al esposo y lloren en las dos casas”.