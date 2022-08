Hay quienes afirman que cada pareja "es un mundo". Hay relaciones en donde la confianza es fundamental, sobre todo ante una infidelidad. En ese sentido, una joven contó que consiguió que su prometido firmara ante un escribano un "contrato de fidelidad" y en caso de ser infiel él tendrá que "pagar todas sus cuentas".

La protagonista de este viral es Chaylene Martinez. Esta joven, que reside en Boise, Idaho, en Estados Unidos, estaba feliz porque se comprometió con su novio. Muchas parejas luego de dar este paso en la relación comienzan con los preparativos del casamiento, pero ella no.

La joven antes de todo ideó un contrato para prevenir y principalmente no verse afectada ante una posible infidelidad de futuro esposo. Esa idea no quedó en un simple acuerdo mutuo, sino que Chaylene decidió que el contrato de fidelidad sea legal.

“Mi prometido acaba de firmar un documento legal y certificamos ante un notario que, si me engaña, tiene que pagar todas mis cuentas. Si me engaña, está jodido. Soy muy inteligente o loca, no sé”, explicó la joven en un clip compartido en su cuenta de TikTok, @SalamiiQueen.

En el clip, la muchacha mostró el documento, que firmó, casi obligado, su prometido previo a la boda. De acuerdo a lo firmado ante un escribano, su pareja aceptó cubrir los gastos de su manutención si ella descubre que alguna vez tiene una aventura extramatrimonial

El vídeo se hizo viral en la plataforma china y en otras redes sociales. Actualmente posee más de 8.2 millones de visualizaciones, 1.9 millones de me gusta y cerca de 15 mil comentarios que iniciaron un tenso debate sobre esta medida que tomó la joven para no se engañada.

El video causó mucho asombro y generó polémica entre los usuarios de la red social. Por un lado, estaban los que se mostraban a favor y aseguraban que fue "muy inteligente". En tanto, hubo quienes señalaron que ella se aprovechaba de su pareja para poder vivir cómodamente.

Por último, Martínez confesó en otro clip que tomó esta decisión por tiene algunos problemas de confianza, especialmente si hay dinero de por medio. “A mí, económicamente, me han jodido tantas veces, y cuando se trata de dinero, me asusto y no confío fácilmente en los demás. Ahora estamos comprometidos, estamos haciendo cosas financieramente juntos”, sentenció la joven.