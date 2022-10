Netflix tomó una decisión que la hizo estar en boca de todos: suspendió el cobro por casas extras. El recargo implementado despertó malestar entre los suscriptores, por lo que la compañía dio marcha atrás. Incluso lo comunicó vía mail a algunos de sus usuarios, y uno de esos mensajes se volvió viral en Twitter por un curioso detalle.

"Como parte de nuestro compromiso por brindar la mejor experiencia posible, decidimos dejar de ofrecer esta función, así como la función 'Administrar casas', a partir del 18 de octubre de 2022. En consecuencia, el costo de las casas extras que hayas agregado a tu cuenta ya no se incluirá en tus próximas facturas", dice el comunicado de la empresa.

De esta forma, anunciaron la discontinuación de la función de 'Agregar una casa' en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. En esos países se cobraba un cargo adicional de 219 pesos más impuestos por cada nueva casa que quería usar una misma cuenta.

Tras la confirmación, llegó la comunicación masiva por correo electrónico. Pero antes del contenido, como regla básica de educación, va el saludo. En el caso del mensaje que recibió Emanuel, más conocido como Peroncho Stand Up, no llegó con su nombre, sino con su nombre de usuario de Netflix.

Me llegó carta de Netflix con el nombre de usuario que me pusieron mis hijes. Así no se puede. pic.twitter.com/ytomhuq4B5 — Emanuel (@PeronchoStandUp) October 19, 2022

Lo curioso es que sus "hijes" se apoderaron de la cuenta y lo cambiaron por: "CAPITÁN PEDOS jaja". En efecto, el mensaje de Netflix comenzó con un: "hola, CAPITÁN PEDOS jaja".

"Me llegó carta de Netflix con el nombre de usuario que me pusieron mis hijes. Así no se puede", escribió Emanuel en Twitter y el posteo causó furor. La publicación recibió decenas de comentarios, miles de retuits y superó los 35 mil likes.

Lo llamativo es que el "standapero" no fue la única persona con un nombre de usuario más que original. "Mis hijas también anduvieron por acá", "Este lo puso mi ex, aww such a memories" y "Para mi hija soy Debora Cosa", fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Los nombres de usuarios de Netflix más graciosos