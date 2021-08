El paso del tiempo hace que muchos amigos y amigas de la infancia se pierdan el rastro luego de finalizada la secundaria. Los reencuentros cara a cara, o el hecho de volver a hablar con ellos a través de una red social, muchas veces son momentos muy agradables, que provocan una reaparición de imágenes de buenos momentos compartidos en esa etapa de la vida. A pesar de eso, suele pasar también que esas personas hayan cambiado mucho o que construyeran su vida de forma tal, que nos sea casi imposible volver a mantener una conversación con ellos.

Este es el caso de una usuaria de Twitter, que publicó en su cuenta personal, cómo su ex mejor amigo "le cortó el rostro" y luego su novia, en un ataque de celos, le dejó bien en claro que no quería que le dirigiese la palabra a su pareja, ni siquiera por chat.

"Le quise mandar un mensaje a mi mejor amigo después de tanto tiempo para ver cómo estaba y bueno.... Mi ex mejor amigo / la novia. ¿Qué hago? ¿Les paso el número de mi psicóloga?", fue el tuit que posteó Delfi V. (@delfinavicente1). La publicación viral alcanzó repentinamente los 109 mil me gusta y 11 mil retuits.

.

En la captura de pantalla que compartió la usuaria puede verse el chat de WhatsApp que mantuvo con su amigo de la infancia: "Juuu, ¿cómo andas?", le preguntó ella, mientras que el chico le respondió: "Delfi. Estoy de novio y estoy bien así". Luego, la joven continuó: "Ya sabía y me alegro que estés bien así". Por último, el chico remató: "Gracias. Y si no me enviás (mensajes) mejor, no quiero que ella se ponga mal o piense algo malo. Gracias. Nos vemos".

La conversación, que desde un principio tuvo un tono demasiado cortante, terminó de la manera más triste, ya que Julián "la cortó en seco" y no dejó ni un mínimo espacio para revivir la amistad.

.

Sin embargo, esto no es lo más terrible que sucedió, sino que la novia de Julián le escribio a Delfi V. y, como era de esperarse, no lo hizo en un tono afable: "Qué onda la con.. de tu madre. Qué le tenés que andar mandando mensajes a mi novio, pu... de mierda. ¿Tan alzada andás? Julián ahora está conmigo, así que no le rompas la verg... porque ni te juna a vos, desde hace rato ya que ni bola. Qué venís a joder ahora, trol... de mier... Te metés con los machos de otras, buscate una pij... y dejá de hacerte la sueltita con mi novio. ¡Corta te la hago, desde ya!."

Le quise mandar un mensaje a mi mejor amigo después de tanto tiempo para ver como estaba y bueno....

Mi ex mejor amigo / la novia.

Que hago? Les paso el número de mi psicóloga? pic.twitter.com/39ZsTLOUWX — Delfi.V (@delfinavicente1) August 23, 2021

Tras la viralización del tuit, cientos de comentarios inundaron el hilo de Twitter. Uno de los virales fue: “Me lo hicieron dos veces, a eso de dejar de ser mis amigos por las cornudas inseguras de las novias. Es mejor así. Medio que una amistad no era si el chabón no tiene los huevos de ponerle límites a la novia sólo para ponerla”. “Same, que se mediquen estas personas por favor, alucinan”, comentó otra mujer.

“Me supo pasar, y era porque mi amigo sentía cosas por mí y yo nunca lo supe, capaz el loco sentía algo por vos y nunca lo supiste jajajajaja”, fue otro de los mensajes con más reacciones en Twitter, a la par de los que afirmaban que tanto Julián como su novia deberían ir a una terapia de pareja para solucionar problemas de celos, inseguridades y posibles infidelidades de alguno de los dos.