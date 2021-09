A veces conseguir un primer trabajo, cuando no se tiene experiencia puede resultar difícil y si a esto le sumamos a los "vivos" que se intentan aprovechar de los demás, todo termina siendo más complicado todavía. Esta semana, una mujer compartió en Twitter lo que le había sucedido a su hija cuando buscaba empleo como moza y se volvió viral.

"A Mily, mi hija, la llamaron para trabajar en una pizzería cerca de casa. Le dijeron que iba a ser cajera y mesera. Iba a trabajar 9 horas por $25 mil 'lucas'", explicó la mujer en el tuit que en pocas horas consiguió decenas de comentarios y retuits.

Abro hilo...

A Mily, mi hija, la llamaron para trabajar en una pizzería, cerca de casa. Le dijeron que iba a ser cajera y mesera, 9 hs. $25 lucas. Después de 2 días de práctica, el dueño, un muchacho de no más de 35 años, le dijo: — ��ᄅ ɹǝɾnɯ ǝp ǝɯnɟɹǝd�� (@ReasonToLive666) September 13, 2021

"Después de dos días de práctica, el dueño, un muchacho de no más de 35 años, le dijo: A la chica anterior la tuve que echar, no hacía nada. Esto (por el local) vv, sin una mano de mujer se me viene abajo, por eso te pido que, además de la caja, cerrarla y abrirla, tomar pedidos y ser mesera, te pido que limpies el piso, las mesas, los vidrios, los baños y los platos", agregó con incredulidad.

.

Por supuesto que la chica decidió no trabajar bajo esas condiciones y con un salario tan indigno, pero la madre descargó su bronca en las redes. "Porque un negrero hijo de [....] no se hace, se nace. Ella estaba contenta por su primer trabajo, pero así no se puede, vino llorando. Quería contarlo porque indigna la cantidad de gente de mierda, literal", sentenció la mujer con el usuario @ReasonToLive666.

Los comentarios en las redes

Tras leer su historia, decenas de personas le contestaron compartiendo su enojo y aportaron anécdotas personales. "Son todos garcas. Acabo de cenar en una famosa parrila de Villa La Angostura. Lo acerqué a su casa al parrillero. Trabaja de 9 a 17 y de 19 a 1:00 por 55 'lucas' por mes. Los dueños son ricos", aseguró Lisandro Roca.

Otra madre también contó la situación en la que se encuentra su hija, siendo profesional. "Mi hija el año pasado se recibió de abogada. Está dando sus primeros pasos en un estudio jurídico. No voy a decir cuánto le pagan porque es vergonzoso (mucho menos, mucho, que lo que le ofrecieron a tu niña). Lo hace porque le gusta y aprende, no sigue estando al pedo y porque la ayudamos", reveló @clauma.

Laburaba en un salón de eventos. Pagaban dos monedas y encima te pelotudeaban por todo hasta xq la heladera no funcionaba. No compraban los insumos y querían que hagas magia. Por suerte le caigo mal a una de las jefas y no me llamaron más. Ahora laburo para la competencia directa — Mr. Brightside ⭐⭐⭐⭐ (@alejo_rules) September 15, 2021

������ 12 horas como cajera en un lavadero por $1000 diarios, necesito muchísimo trabajar, pero con 43 años y estudios, no me dió más el cuerpo. Llegaba a casa llorando de estar tantas horas paradas. Aún hoy no consigo nada — Loli Pas (@Loli78) September 15, 2021

Trabajo en gastronomía hace muchos años y sin la mayoría iguales sobre todo con las meseras y las explotan... lo q pasa es que no controla nadie y los sindicatos estan arreglados por la mafia gastronómica!! — Ramón Oscar Orduña (@RamnOscarOrdua2) September 14, 2021

Mi sobrina empezó a trabajar en hamburgueseria con nombre de aderezo. 17 años, primer trabajo. A la semana se contagió de covid. Por ley le tuvieron que pagar esos dias pero para compensar la llenaron de francos apenas volvió. Primer sueldo: $7000. Renunció. — Pablo c☀️n P (@ival79) September 13, 2021

Consiguió trabajo gracias a Twitter

Finalmente, la historia tuvo un final feliz, es que gracias a que el relato de esta madre se volvió viral, una churrería muy conocida de la Costa Atlántica, CABA y Bariloche, les escribió para ofrecerle un trabajo.

Decile a Mily que nos mande CV a churreriaeltopo@gmail.com que algo vamos a hacer. https://t.co/ymqX8ohWtl — soɹɹnɥɔ El Topo (@churreriaeltopo) September 14, 2021

"Decile a Mily que nos mande CV a churreriaeltopo@gmail.com que algo vamos a hacer", le contestaron desde la cuenta oficial del popular negocio. “Muchas gracias, recién leo esto. Muchas gracias de verdad”, les respondió la mamá.