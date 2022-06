En su cuneta de Twitter, James Fridman, un diseñador gráfico británico conocido por recibir solicitudes, en la red social del pajarito, de modificaciones de fotografías, mostró el pedido de una usuaria y su respuesta se volvió viral.

Fue en la red social del pajarito donde la historia logró llamar la atención de los usuarios y cosechó una gran cantidad de comentarios respecto a la petición de la mujer y la respuesta del diseñador gráfico.

“Hola James, ¿Podrías quitar al tipo que riega las plantas? Gracias”, escribió la mujer junto a una foto donde se la puede ver posando en un parque, bajo un arco de plantas verdes. Detrás de la chica se puede ver al empleado que se dedica a realizar la jardinería del parque.

Fridman, que se dedica a recibir estos pedidos y photoshopear las imágenes o hacerles algún trabajo de diseño, no se tomó muy bien la petición de la mujer y decidió darle una lección de vida en estos tiempos donde la ecología se volvió un tema fundamental en la agenda social.

“Claro”, escribió el diseñador junto a la misma foto de la joven, pero esta vez tenía un cambio notablemente visible. El arco de plantas estaba totalmente seco, ya que el hombre que se encarga de regar las plantas y mantenerlas vivas había desaparecido.

Detrás del arte de James, se esconde una metáfora que dejo a todos reflexionando sobre el rol que tenemos los seres humanos en este planeta y lo importante que es nuestro laboral para mantener los distintos ecosistemas sanos, limpios y con vida.

Como era de esperarse, los usuarios hicieron todo tipo de comentarios relacionados con esto. “El gran trabajo que hacen los jardineros y poco valorado cuando paseamos por un parque.”, “¿Por qué no borrar a la chica de la foto? Al menos el jardinero contribuye regando a las plantas.”, “Mis respetos a este hombre, darle valorar siempre a las personas es una muestra de respeto sin importar la actividad que realice, gracias a ellos te puedes tomar hermosas fotos en los parques, plazas, ect.”, “Hay un mensaje muy profundo en esa imagen.”, fueron algunos de los comentarios donde los seguidores apoyaban el trabajo y la lección del diseñador.

Sin embargo, hubo también mensajes por parte de los usuarios que opinaron que las personas estaban sobre exagerando la situación: “La chica solo quería aparecer sola en la foto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sufren tanto? Da igual si era el jardinero o un científico de la NASA”, “Decir que no quieres que aparezca alguien en la foto, no es no valorarlo, seguro si hubiera un ingeniero, un niño, un perro, la chica le habría pedido que lo quitaran, únicamente quiere salir ella”, “A mí tampoco me gustaría que aparezca un extra en mi foto”, “Ahora se hacen todos los amantes de la jardinería y el planeta, da igual todo eso. Es una simple chica que se quiere sacar una foto junto a unas hermosas y simples plantas”.