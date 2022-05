A la hora de curar ciertos malestares, cada persona tiene a su amigo/a de confianza a la que siempre acude en esta clase de situaciones. En este caso, una mujer mensajeó a su amiga para que la ayude a curarle el empacho a su pareja. Sin embargo, un imperdible error de comunicación hizo que la curación se dirigiese al destinatario equivocado. La situación no tardó en hacerse viral en Twitter.

Resulta que hace unos días, Carolina le contó a Claudia que su “gordo” sufría de empacho y le pidió si podía curarlo. Horas después, la respuesta fue afirmativa. “Hola Carito, ahora le curo. No hay problema”, respondió la receptora.

Una vez hecho el encantamiento, Claudia consultó sobre el estado del “gordo”, refiriéndose curiosamente a una foto del perro. Aquí es cuando sonaron las alarmas de Carolina, que quiso despejar dudas. “Cachorrito anda bien, ¿o vos decís a Diego?”, contestó.

“¿A quién tenía que curar?”, escribió Claudia desesperada, a lo que su amigo sentenció con un “a Diego”. Entonces, ¿a quién curó en primer lugar?“Yo lo curé a Denver, jajaja”, aclaró Claudia, en referencia a la mascota de Carolina, un simpático rottweiler.

El error de comunicación que se hizo viral en Twitter

La situación no iba a pasar desapercibida para los usuarios de Twitter, ya que, una vez el screen de la conversación ingresó a la red social, se viralizó en cuestión de horas. Para muestra un botón, presume de 127 mil “me gusta”, casi 2.600 retuits y otros 688 comentarios.

Denver, el rottweiler que fue curado por error y se hizo viral en Twitter.

Precisamente, entre estos últimos se destacaron los siguientes: “Prioridades”; “Capaz el perro también estaba empachado”; “Si tu amiga se preocupa primero por la mascota, es por ahí”; “Ya no sabemos qué inventar para bajar la inflación”; “Excelente servicio”; “¿Tan normalizada está la brujería argentina?”; “Jajaja esto me alegró el día”; “Pásame el número y le pido que me ayude con mi gata que andaba floja de vientre”; “No sabía que se le podía curar el empacho a un perro, pero como no soy curandero mejor no opino” y “no la pierdas como amiga”.

¿Qué es el empacho y cómo se cura?

Según el sitio especializado, Axalhealthkeeper, se trata simplemente de una “indigestión, producida por una ingesta excesiva de comida”.

Además, agregan que también puede producirse por las siguientes causas: