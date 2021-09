La famosa lista de 'Mejores amigos' en Instagram es tan divertida como generadora de problemas. Dicha lista se basa en un grupo reducido de seguidores que arma el usuario, a los cuales les muestra otro tipo de contenido. Podrían también llamarse "seguidores VIP". Allí generalmente el usuario sube cosas que no quiere que todo el mundo vea ¿Porqué eso sería un problema? El estar en la lista de alguien, puede no siempre significar una amistad. Aquí es donde las parejas ponen la lupa.

Meter a alguien en la lista de Mejores Amigos a veces tiene fines de coqueteo y por eso es motivo de celos en las parejas. La usuaria @katu_paredes se tomó el atrevimiento de compartir en Twitter un chat donde un chico que formaba parte de su lista le pidió que porfavor lo saque, porque "a su novia le molestaba". "Katu" acató la orden sin problemas, pero algo le salió mal al chico.

.

"Holisss, obvio, no hay problema", le respondió ella. Pero tal cual lo dice el refrán, el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Días después, el chico volvió a aparecer y le escribió en el chat: "K onda katiaa, me re dejo mi chica, q me agregues a mj de nuevo porfi jajaja". La captura de pantalla se viralizó en segundos y las humoradas, memes y Gifs no tardaron en llegar. Todos los usuarios saben que el aparecer en los "Mejores amigos" de alguien (la historia de Instagram marcada en verde) es sinónimo de problemas con tu pareja.

Los usuarios armaron un hilo donde pidieron estar en los "Mejores amigos de Katu".

"Katu, agregame a mí que no me interesa mi novia", "¿Ya sos parte de los Mejores de Katu? Yo todavía sigo esperando" o "Que onda Katia no tengo novia meteme a mi" fueron algunos de los comentarios.

-porque tan elegante homero??

-katu me agregó a mj muchacho. pic.twitter.com/2pp7beUx9h — �������������� (@matiescobar03) September 7, 2021

: Estuviste esperando a que katu te agregue a mjs todo el dia ?



: ya me va a agregar, ya me va agregar pic.twitter.com/FxJI3OR6V3 — ⚘☯️ (@Aguuscolazo12) September 7, 2021

Si te lo pide el Diego pic.twitter.com/TX2BZpxM3R — Max (@maxxdep) September 8, 2021

La captura de pantalla tuvo 532 retweets, 448 tweets citados y 31,6 miml Me Gusta, pero las cifras van en aumento. La mayor cantidad de Gifs fueron caras de Los Simpson con escenas icónicas de la serie, y caras de Homero imposibles de olvidar.