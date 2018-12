Una mujer recibió una inusual proposición de casamiento por parte de su pareja, quien se puso el anillo de bodas en el pene en lugar de colocarlo en la clásica cajita.



Lo contó ella misma, visiblemente conmovida, en la página de Facebook "That's it. I am wedding shaming", donde se comparten las historias de casamiento más insólitas.



La usuaria escribió: "Anoche (mi novio) me pidió que se la chupara. Puse mi mano en su miembro y esto es lo que encontré. Realmente no podría pedir más".



La mujer también aclaró que a ella le gusta lo "directo y salvaje", por lo que fue "muy afortunada" al recibir esa impactante propuesta de matrimonio.



Sin embargo, la publicación no aclara cómo hizo el hombre para meter el anillo en su pene, por lo que muchos usuarios hicieron comentarios ofensivos en relación al tamaño de su miembro.



"Lo más lógico es que no se lo haya metido, sino que sólo lo haya colocado por encima o en la punta", manifestó uno de los usuarios...