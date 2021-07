Instagram es una de las redes sociales más utilizadas mundialmente. En 2020 contó con más de 1.000 millones de usuarios activos mensuales, y 500 millones son los que lo usan diariamente. Es por esto que se usa para todo tipo de fines: trabajo, ocio, marketing, comunicación, y también, para hablarle a alguien por quien se tenga interés ¿Quien no ha pactado una cita a través de Instagram? Esta es la historia de un joven que lo intentó con una chica y al principio no obtuvo el resultado esperado. Luego, metió un revés que dejó a la mujer sin palabras y se convirtió en el "héroe" de Twitter.

Las conversaciones entre hombres y mujeres a la hora de seducirse pueden ser de las cosas más interesantes a leer. Y más, si se dan vía chat. En Twitter salieron a la luz capturas de pantalla de este tipo y se hicieron virales en cuestión de minutos. Usuarios de todos lados no pararon de comentar e incluso se identificaron con uno u otro.

Se trata de un joven que invitó a salir a una chica en 2018: "¿Cuando me vas a dar bola hermosa?". Ella le dijo en tono de broma "que saque turno, porque hay muchos en la fila". Dicho y hecho, el hombre pidió turno y ella se lo dio el 26 de junio de 2021. Era todo risas hasta que dos años después, cuando la chica había perdido todo registro de aquella conversación, el muchacho reapareció: "Hola, tenía turno para hoy".

.

La chica contestó con una catarata de risas. El joven publicó la captura de pantalla en Twitter y se hizo viral. Hasta aquí nada tan fuera de lo normal. El revés de la historia comienza cuando la chica ve la repercusión de la conversación en las redes, y decidió escribirle: "Ey, vi que subiste el chat en Twitter y se hizo re viral JAJAJAJA, están todos pidiendo que te de una chance, ¿Vos que decis?"

La respuesta del joven sacudió Twitter: "No puedo tengo fulbo". La chica pensó que estaba bromeando, y le respondió "Andaaaaa" con risas de por medio. La realidad es que no se trataba de broma alguna, sino que el no le iba a dar el gusto.

La joven al ver la repercusión de la historia en Twitter decidió aceptarle la salida al muchacho, y no obtuvo el resultado esperado.

Luego llegó el verdadero desenlace. Al notar que la chica estaba dispuesta a salir con el solo por la repercusión que generó el chat en las redes, decidió redoblar la apuesta. "Ey esto no lo subas jajaja no seas culiado, cucha. Podemos organizar vernos y subir una foto de nosotros 2 en Twitter asi se viraliza, todo el mundo quiere saber como siguio la historia, ¿Te pinta?" le escribió la chica.

La respuesta de el fue tendencia y gracias a eso se recibió como un héroe: "Flaca deja de hablarme, te voy a meter una perimetral, me das miedo". Los usuarios estallaron de la risa y han replicado el chat. "No se quien sos, pero sos un heroe", "Un crack el pibe" o "Unas ganas de fama la chica" fueron algunos de los comentarios.

Acá está el desenlace. Tuve que entrar al perfil del flaco y confirmar lo que voy a escribir a continuación: TODAS.

Me falta uno para el miércoles un fulbo a las 19hs. @Gabrielloyola01 @bocarajo_ pic.twitter.com/oy83H155zc — Juani (@Juaniii_pp) June 29, 2021

La chica quedó perpleja y respondió: "Que le pasaba jajaja". Nunca imaginó que el joven iba a subir cada parte de la conversación y quedaría asi de expuesta.