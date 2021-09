¿Quién no presenció una insólita discusión entre una pareja de adultos mayores que haya provocado risas por el ingenio de la respuesta de uno de los dos? Al parecer, es más habitual de lo que se pensaba que una conversación así tuviera lugar entre nuestros padres o abuelos, según la experiencia que comparten los usuarios de las redes.

En ese sentido, una chica fue testigo de una de estas desopilantes discusiones y decidió compartirla a través de Twitter, donde rápidamente se viralizó y generó furor en esa red social, al ser comentada por cientos de personas.

Se trata de la usuaria "JNC" (@julichurba) quien escribió en la red social del pajarito la discusión viral entre dos aparentes ancianos, la cual llegó a los 88 mil "me gusta" y casi 4 mil retuits.

"Pareja de viejos viene a comprar: ella: 'Me gusta esto'. Él: 'A mí no'. Ella: 'Bueno, lo vamos a llevar'. Él: '¿Para qué me hacés venir si no me escuchás?' Ella: 'Para que pagues'. Él: 'bueno'", fue el posteo viral publicó "Juli Churba".

Pareja de viejos viene a comprar:

- ella: me gusta esto

- él: a mi no

- ella: bueno, lo vamos a llevar

- él: para qué me haces venir si no me escuchas?

- ella: para que pagues

Como es de esperar, los comentarios en la red social Twitter llegaron al instante y los usuarios manifestaron risas ante la desopilante publicación.

"No niego ni aseguro q esas charlas forman parte de mi vida"; "Los amo"; "Tengo la sensación de que podrían ser mis viejos"; "Él sabe de memoria las letras que importan: 'O B D C'"; "La Sra. entendió todo"; "¿Como vas a publicar un diálogo con mi marido? Ah no, pará, no fuimos a comprar nada. ¡Habrá otros iguales! Jajajaja"; "Algo así con mis viejos con la diferencia que también paga mamá, digamos que papá va a de apoyo moral", fueron algunos de los comentarios con más reacciones en la red social.

Otra usuaria confesó que su actitud está “en el medio” de la que fue tomada por la señora. “Un día me quiso regalar zapas (tenía que hacer mucho mérito) yo no me podía decidir... listo! Llevamos las dos, y las usé tanto. Sucede sólo con zapatillas”, dijo la mujer.

Además, muchos usuarios de Twitter discutieron sobre el accionar de la señora y el señor eran habituales en un matrimonio, si se trataba de una situación de patriarcado encubierto o si la mujer se "aprovechaba" de su marido. Incluso, algunos usuarios más intrépidos se animaron a decir que la discusión en Casa Rosada por los cambios en el gabinete nacional podría haber sido similar a la que se muestra en este posteo que se viralizó en Twitter.