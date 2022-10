Como ya todos saben, Twitter es una de las redes sociales más populares del mundo, que permite que la gente envíe mensajes de texto de corta longitud, con un máximo de 280 caracteres, que se muestran en la página principal del usuario. Son muchos los posteos que, por distintos motivos, se hacen virales en esta plataforma y suman miles de reacciones y comentarios día a día.

Esta vez, la publicación que se causó furor fue la de una usuaria de Twitter, quien hizo pública la respuesta que le dio su sobrina cuando ella le preguntó por qué había sido castigada por su madre.

“Pasé a buscar a mi sobrina (14) por el colegio y vinimos a almorzar. Mi hermana me advirtió que una vez conmigo no puede usar el celular porque está castigada. Le pregunté qué hizo y me dijo "hay un chico más grande que gusta de mí e hice que me compre el desayuno todos los días", dice el tuit de Victoria, demostrando la picardía de su sobrina.

Los niños son muy ingeniosos y a veces esa astucia, a pesar de resultar graciosa para los mayores, debe ser corregida por sus padres.

El posteo se hizo viral en cuestión de segundos y hoy cuenta con miles de reacciones y comentarios de los usuarios que no podían creer el ingenio de la niña.

“Llega a Diputada esa nena”, “Posta ya aprendió a usar a la gente desde chiquita”, “Jajajaja pero más que castigo merece aplausos, que reina”, “Y yo con 27 no logro ni que me inviten una birra”, fueron algunas de las respuestas al posteo.

Y una usuaria agregó: “Mi prima con 9 años, tenía un nene que le dejaba sacar lo que quería de la cantina y después la mamá del nene iba a pagar, después se fue con otra y perdió el privilegio”.