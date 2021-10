Muchas veces ocurre que en el apuro de querer responder rápido un mensaje por WhatsApp de forma atractiva u original para quedar bien o mantener activa una conversación cometemos errores que terminan en verdaderos papelones.

En Twitter, una joven usuaria dio un ejemplo de esto a través de su red social, donde contó que por una torpeza casi queda expuesta ante una humillante situación con alguien a quien estima mucho.

.

La internauta explicó que estaba en plena conversación con una persona especial cuando de pronto ésta le envía un mensaje de voz. Quizás por los nervios o por la necesidad de una segunda opinión, la twittera indicó que quiso reenviarle aquel audio de voz a otra persona, pero por error, se lo volvió a enviar a quien lo había grabado.

Los nervios le jugaron una mala pasada, pero la twittera, muy astuta y veloz, consiguió revertir la situación y jugó a hacerse la desentendida: "No puedo escucharte este, no me suena", le escribió debajo del audio que ella misma le había reenviado, para darle a entender a su interlocutor/a que estaba intentando plantearle un problema que en realidad nunca existió.

Reenvíe un mensaje por error a la misma persona que me lo envió y así esquivé el balón pic.twitter.com/JI5JswsqGO — the real ibanka (@notherealivanka) October 11, 2021

Para fortuna de ella, la otra persona le respondió con el mismo mensaje de voz, sin socavar en el detalle de que el audio anterior llevaba la etiqueta de "reenviado", cuando la emisora pudo simplemente haber usado la opción de "responder".

.

La publicación de Twitter de la usuaria, realizado el pasado lunes de esta semana, cosechó rápidamente más de 75,3 mil "likes" y se posicionó como uno de los tweets más vistos del principio de la semana.

Además, no faltó la catarata de elogios, bromas y memes a la mediática por su ingeniosa escapatoria de la humillación virtual. "Hermanaaa, regálame tantita capacidad de reacción", "una vez le mande captura de la conversación a la misma persona y le dije “mira que bonito está mi fondo de pantalla” jajajaajaj no se si me creyó pero al menos lo intenté", expresaron algunos.

Oye a ti también te sale una rayita verde al lado de la pantalla? No se si la puedes ver acá por el ss — Sabrina (@holysabz) October 12, 2021

Todos andan muy inteligentes en este tweet. No puedo competir con esto. pic.twitter.com/h0uE2bjnkx — Dominga (@_enpijamas) October 12, 2021