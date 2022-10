Estamos a pocas semanas del comienzo del Mundial de Qatar 2022 y hay quienes aún hacen hasta lo imposible para poder viajar al país asiático. Aunque vale aclarar que no todos tienen la mismas intenciones. En ese sentido, una mujer reveló que le regaló a su marido entradas para el Mundial pasar poder estar todo ese tiempo con su amante.

La protagonista de esta historia es una mujer británica, de 42 años, que se hizo llamar Sarah (pero ese no es su nombre real). Ella contó que está casada hace 17 años, tiene dos hijos y su vida había entrada en una monotonía que no le agradaba.

No obstante, hace unos meses inició una relación extramatrimonial con una persona que la hace muy feliz. La señora comprende que ese amorío pone en peligro su matrimonio, pero ella quiere aprovechar "esta nueva oportunidad" que le dio la vida para poder disfrutar al máximo, según le contó en exclusiva al diario Metro.

Una mujer le obsequió entradas para el Mundial a su esposa para estar dos semanas sola junto a su amante (Imagen ilustrativa).

Sarah reconoció que esta es la primera vez que tiene un amante y por eso quiere pasar más tiempo con él. Es por eso que buscó el modo para hacer realidad sus deseos y se le ocurrió algo para que su esposo esté fuera de su casa por varias semanas y no sospeche de nada: le regaló entradas para ir al Mundial de Qatar 2022.

Asistir a la cita mundialista es un gran sueño pendiente de su marido y ella ideó un plan para que él puede ir al país asiático, pero para ello tuvo que invirtir miles de dólares para adquirir las entradas y obsequiarselas.

El "operativo", es muy importante para la mujer que afirma que "esta infidelidad realmente ha fortalecido" la relación con su esposo. Es por eso que no quiso dejar pasar la chance de estar dos semanas enteras con la persona que conoció en un sitio para personas casadas. "Las citas por Internet no existían cuando conocí a mi esposo. Me registré como miembro, y sé que suena tonto, pero casi instantáneamente hicimos 'clic', relató.

Y agregó: "Ha sido muy emocionante, casi como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto. He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio", explicó.

Por su parte, la mujer sostuvo que a pesar de mantener una relación de sólo cuatro meses con su "novio", en ese tiempo. su vida ha cambiado. "Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos", destacó.

Por último, la señora de 42 años señaló que la emoción que siente al estar junto a su amante no ha disminuido el amor que siente por su esposo. En tanto, esta historia generó diversas opiniones en las redes sociales y se hizo viral.