Las clases están a punto de comenzar y con ellas llegan todos los preparativos que incluyen la búsqueda de útiles y uniformes. En este contexto, una joven madre contó en Twitter un insólito episodio que vivió gracias al padre de su hijo.

"Llego de trabajar y mi hijo me dice 'papi vino a verme y me trajo un regalito', me trae dos guardapolvos. El pibe va a colegio privado. Esta historia no tiene remate", aseguró @BeSurez.

Llegó de trabajar y mi hijo me dice "papi vino a verme y me trajo un regalito",me trae 2 guardapolvos,el pibe va a colegio privado. Esta historia no tiene remate. — Be ���� (@BeSurez1) February 26, 2022

En los comentarios, decidió aclarar que además, "la semana pasada le había prometido una camiseta de fútbol", por lo que el nene estaba esperando muy ansiosos ese regalo, "y este pelotu... le cae con dos guardapolvos". Cientos de mujeres se vieron reflejadas y en cuestión de horas el tuit se volvió viral.

Papá le regaló al nene dos guardapolvos y se volvió viral en Twitter

Decenas de chicas aprovecharon la oportunidad para comentar sobre situaciones similares que pasaron con sus exparejas. "Hoy el padre de Joa me mandó con la nena 4 kilos de harina", relató Alma. "Esto muestra todas las veces que lo llevó o fue a buscar al colegio", manifestó Nati a lo que la tuitera le respondió que el gran total fue de "cero".

"Fines de diciembre el padre pregunta cuándo termina el colegio. Con mi cara de pocos amigos le dije que ya había terminado y le dieron el boletín. ¿En dónde viven?", se preguntó otra chica. "Una vez me quiso venir a faltar el respeto a mi casa diciéndome mala madre a lo que respondí, '¿Cómo se llama la maestra de tu hija?'. Silencio", aportó Nazarena.

Si. Esos pero el punto es EL PIBE VA A UN PRIVADO... No podes ser tan pelotudo viejo! — Be ���� (@BeSurez1) February 26, 2022

"Es común que no sepan a qué colegio van. Tragá saliva y poné tu mejor cara solo por tu hijo. La mía ya tiene 25 años, vive con el novio y ahora que está viejo y únicamente como un perro le lleva cosas como si fuera una niña de 14 años", le confesó Nora.

Preservar a los niños de estas situaciones de mierda es lo ideal, sin llenarles la cabeza de odio. Cuando son grandes solitos se dan cuenta. El padre de mi hija me dice "no me responde los wsp" ������ cosecharás tu siembra!! — Vane Buiatti (@BuiattiVane) February 26, 2022

Otros aseguraron que lo más probable era que ni siquiera lo hubiese comprado y que se lo hayan regalado en su laburo. "Eso seguro se lo dan donde trabaja. Aquí vi que a mi nieto le traen la mochila con el nombre de un gremio", explicó Cristina. Ante esto, la mamá le respondió: "En todo caso, dáselo a alguien que realmente lo necesita. Yo ya se los pasé a mi compañera que tiene dos chicos en edad escolar. Si no nos ayudamos entre nosotras...".