Twitter es la red social más elegida por los usuarios para contar anécdotas y compartir situaciones de la vida cotidiana. Se volvió costumbre encontrar en el timeline -inicio- capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp o simplemente algunas personas cuentan alguna vieja historia que no tarda en viralizarse, esto último le pasó a una chica que contó cuál fue la insólita excusa que su amiga le dio a su ex novio después de revisarle el celular.

La usuaria @oriolivero -identificada como Ory en la red social- escribió un tuit en el que recordaba una curiosa anécdota que involucraba a su amiga y cómo esta se enteró de que su novio de entonces le era infiel.

.

"Prohibido olvidar la vez que mi amiga le revisó el celular al ex", inicia el tuit de Ory sobre cómo se descubrió la infidelidad. "Y como no había manera sana de decirle (al novio) cómo se entero de ciertas cosas, le inventó que fue a tirarse las cartas", pero eso no fue todo, sino que apuntó contra una única persona como la responsable de todo.

"Y se lo cantó todo LA TAROTISTA", así la amiga de Ory logró excusarse y evitó que su ex se enterara que le habían revisado el celular.

El tuit que se volvió viral.

La increíble excusa se viralizó y recibió cientos de comentarios con experiencias similares. El tuit acumuló más de 236 mil me gustas y tiene más de 13 mil retuits. Algunas respuestas de los usuarios destacaron, ya que avalaban el accionar de la joven.

"No olvidar cuando le revisé el celular y encontré que borraba el chat con la madre del hijo, contrataba 'masajistas' y se encaraba a todo lo que caminaba. Háganse un favor y revisen el celular. Se van a ahorrar disgustos mayores", recomendó una usuaria.

.

Aunque también hubo algunas respuestas que no generaron reacciones a favor: "Una vez un novio me dijo que sentía que tenía onda con uno del laburo y por supuesto negué todo pero me voló los pelos que sea tan perceptivo porque el otro me encantaba. Resulta que me había olvidado el Facebook abierto en su casa, no era perceptivo. Yo soy idiota".

Pero no todo fueron comentarios a favor y en contra del tuit viral, también hubo lugar para los memes y comentarios divertidos que nunca faltan y aportan su toque humorístico en cualquier situación.

Dejo esto por aca pic.twitter.com/DK3xBnV2hn — Bruno (@LaionBruno) January 4, 2022

No señor, para poder llevar a cabo un juicio viable, importan tanto las pruebas como el procedimiento de obtención de pruebas, te lo digo con conocimiento de causa *miraba la Ley y el orden comiendo papitas* — Señora divertida (@MiraglioPamela) January 4, 2022

anotada para la próxima — Vikinga (@vIkcfi2) January 3, 2022