El fin de semana que pasó acompañó con un buen clima para hacer actividades al aire libre o salir a comer algo rico en un restaurante. Sin embargo, a veces las salidas no salen como uno espera por situaciones que se escapan de nuestras manos. Este es el caso de un usuario de Twitter que compartió la foto de un lomo crudo y el chiste que hizo al respecto se volvió viral en la red social del pajarito.

El consumo de carne cruda puede desencadenar el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), el cual es una enfermedad grave que provoca un daño agudo a los riñones. Según detalla el Ministerio de Salud de la Nación en su web oficial, "está asociado a alteracones en las células de la sangre: trombocitopenia (reducción de plaquetas) y anemia".

.

En este sentido, hay que prestar atención a la cocción de la carne. No deben quedar zonas rosadas en el interior y el jugo no debe ser claro. El color debe ser homogéneo, sobre todo en preparaciones que llevan carne picada. El usuario de Twitter @elnojau estuvo atento a estas señales de alerta para evitar comer el lomo crudo que le habían servido.

"No se si ponerle mayonesa o pervinox", fue el chiste que escribió y compartió junto a la foto del lomo crudo que causó furor en la red social del pajarito. La publicación generó más de 27 mil me gustas y 1800 retuits.

.

Como pasa en algunos casos, los usuarios de Twitter también aportaron experiencias similares o contenido relacionado a la carne cruda. Aunque los chistes tampoco faltaron.

"Hola chicos soy yo de nuevo, ahora es para pedirles ayuda rápida a ustedes. Saben que la quise pinchar, le salieron unas patas y se fue corriendo. Me dijeron que la vieron pastando por Chivilcoy, si alguien sabe algo me llama. Gracias", bromeó el @elnojau

"Le tirás pasto y come", "Cómo se te va a ocurrir ponerle mayonesa, pedazo de animal", "Yo lo que no entiendo es para qué lo cocinan. Cometelo como sale de la carnicería y ahorrate el carbón", "No se si me animo a comer algo asÍ en Argentina conociendo la bromatologia", fueron algunos de los cientos de comentarios que recibió el usuario de Twitter.

.

¿Cuáles son los síntomas del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH)?

El período de incubación de la enfermedad es de tres a nueve días.

Diarrea (generalmente con sangre)

Fiebre

Vómitos

Dolor abdominal

Disminución de orina y decaimiento (en caso de los niños)

No es recomendable el uso de antibióticos sin indicación médica porque podría desencadenar en complicaciones.

Si fuiste a un restaurante de chef , se sirve así. A no ser que lo pidas a tu preferencia en una parrilla con cocinero . Es tu primera vez para publicarlo ? jajaja ���� — OPERATIONPAIBAK���� (@OperationPaibak) September 26, 2021

Conozco un veterinario que te revive esa vaca! — Daniel Acuña (@DanielA50294145) September 26, 2021

Yo lo llevaría a la guardia. Todavía esta vivo! — Eduardo O'Donnell (@EduardoODonnel5) September 27, 2021

.