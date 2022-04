Hace tres días una mujer se hizo viral en Twitter ya que su relato recorrió toda la red social. Emma contó que una noche se cruzó con su vecino "el lindo". El le había preguntado si hacía algo, entonces le contestó que iba a tomar un gin tonic y mirar alguna película porque estaba sola.

Lo que causó molestia en la chica fue que hace diez años le tira indirectas "y no agara ninguna", manifestó la tuitera. Un poco después, expresó que su comentario tuvo tanta repercusión que mucha gente empezó a opinar sobre lo que ella dijo.

Incluso, tuvo que desactivar los comentarios porque no le gustaba leer las agresiones que recibía por parte de los usuarios, esto le pareció muy agresivo. Una de esas respuestas fue la de la cuenta de @Budin_chigurh.

Esta persona opinó sobre el vínculo de los vecinos y generó polémica son su tuit. "Y a lo mejor para él vos no sos su vecina la linda", escribió.

El tuit de la persona que opinó sobre lo que pasaba entre los vecinos.

Las reacciones de los usuarios de Twitter

Una de las reacciones que más llegada tuvo a los consumidores de Internet, fue la de una persona que catalogó la apariencia de la chica. "El pibe: hoy me cruce a mi vecina fea y me sigue tirando indirectas", fue el tuit que obtuvo más de 2 mil likes.

Por su parte, otros usuarios no descartaron la posibilidad de que el hombre entienda todo pero haga como si nada importara. "10 años y esta bolu.. no se puso a pensar de que capaz el pibe se esta haciendo el bolu...".

.

También, entró en debate la posibilidad que no sientan lo mismo. Las relaciones amorosas no son tan sencillas a veces, por lo que es común no encontrar a la persona indicada. "La falta de reciprocidad me hace daño", comentó una chica.

Otra idea fue hacer hincapié en que muchas personas no saben aceptar cuando una persona les dice que no. "No les entra la idea en la cabeza de que alguien no les de bola..".

Por último, una de las más debatidas fue que un hombre dijo que las mujeres "hacen todo difícil", ya que la vecina no toma la iniciativa en decirle que quiere estar con el en lugar de tirarle indirectas cada vez que se cruzan en el edificio.