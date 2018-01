En la ciudad australiana de Gold Coast, estado de Queensland, una joven sufrió acoso sexual en la puerta de su casa por parte de un desconocido.

Un hombre le tocó la cola repetidas ocasiones, y el motivo que le brindó la dejó sin palabras.

"Tenía que hacerlo porque tenés el mejor trasero", dijo el acosador.

La agresión ocurrió cuando Jesse Ratu, de 24 años, regresaba a su casa después de una caminata matutina. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, se observa al agresor acercarse a su víctima para posteriormente tocarle la cola.

Aterrorizada por lo que acababa de pasar, la joven cerró la puerta y le contó a su esposo, quien furioso salió corriendo a la calle en un intento por dar con el agresor.

La pareja llamó a la Policía e hizo la respectiva denuncia.

"Me tomó unos segundos darme cuenta de lo que había pasado, pero cuando lo asimilé, no quería estar ni un segundo más cerca de él. Solo quería escapar y ponerme a salvo", dijo.



La Policía todavía no dio con el agresor, y en caso de que sea capturado podría enfrentar cargos por asalto indecente.