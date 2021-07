El ciclo de Lionel Messi en el Barcelona ha llegado a su fin. El contrato expiró este miércoles a las 19:00 de la Argentina, las 00:00 del jueves en España. Por primera vez en más de 20 años el crack rosarino no tiene un vínculo vigente con la institución española y todos los equipos del mundo, no solo los gigantes, están al acecho. El cabo más valioso del fútbol está suelto y el equipo brasileño "El Ibis" no quiso quedarse atrás.

Si bien está latente la probabilidad de que Leo renueve contrato para el Culé, Manchester City y PSG, por ejemplo, fueron los primeros en lanzar sus tiros. Pero el más insólito fue el Ibis Sport Club, del ascenso de Brasil, conocido como "el peor equipo del mundo" (y la misma institución lo reconoce), que no quiso quedarse afuera de la competencia y se animó a hacerle una propuesta al mejor jugador del mundo a través de las redes.

“Perfil oficial del peor equipo del mundo. No ganamos durante 3 años y 11 meses. Récord en el Libro Guinness”, se puede leer en el perfil de Twitter del Ibis. Y, claro que en broma, publicaron una insólita “oferta” para el crack rosarino. “Hola, nosotros estamos muy contentos porque su contratito está cerrando. Por eso, estamos acá con una propuesta para jugar en el peor equipo del mundo”, publicó el club en un comunicado. Además, agregaron una lista de condiciones.

.

“1- Período de 15 años de contrato. Iniciando el día 1 de julio de 2021. 2-Salario de productividad. 3-No puede hacer muchos goles (motivo de rescisión contractual). 4- No puede ser campeón. 5-No puede usar la camiseta número diez (es de Mauro Shampoo-exjugador, ídolo y ahora peluquero). 6- Jurar tres veces que Pelé es mucho mejor que Maradona”, expresaron. La publicación desató una catarata de risa de parte de hinchas de todo el mundo y se hizo viral. Por supuesto que el contrato fue en tono de broma, pero el club no deja de tener el sueño de algún día contratarlo.

La situación tiene muy intranquilos a los fanáticos del culé y el presidente Joan Laporta reveló porqué todavía no han llegado a un acuerdo: “Queremos que Leo Messi se quede y Leo quiere quedarse. Todo va por buen camino”, expresó durante una entrevista con el programa local El Transistor.

El 30 de junio se recordará como un día histórico y Messi quiso que así sea.

A su vez, explicó qué es lo que está demorando el esperado momento. “Tenemos el problema del Juego Limpio Financiero. Estamos en el proceso de encontrar la mejor solución para ambas partes. Estamos en una situación económica muy complicada; en el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas por eso la Súper Liga”, concluyó Laporta.

De todas formas, el 30 de junio se recordará como un día histórico que ha dado que hablar: Lionel Messi dejó de ser jugador del Barcelona y es un futbolista libre.