Una mujer quedó totalmente atónita después de dejar a su perro para que le hagan un lavado y corte en una peluquería canina. Cuando le entregaron el perrito, la dueña se dio cuenta de que su mascota estaba actuando un “poco extraño”, hasta que finalmente comprendió que le habían dado otro caniche a en lugar del suyo.

Tykesha Cherry llevó a su perro, Lucky, de 10 meses, a un corte de pelo en su salón local de Chesapeake, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Tras llegar a su casa, la joven le sacó una foto al can, ya que tenía un semblante extraño, el perro inclinaba la cabeza hacia adelante y entrecerraba los ojos con sospecha.

La mujer, una recepcionista de 31 años, se sintió obligada a hacer una videollamada a su novio Quinn para tratar de averiguar por qué su caniche maltés, por lo general afectuoso, parecía tenía esa mirada intrigante, que jamás tenía.

Tykesha llamó repetidamente a Lucky con su nombre y no obtuvo respuesta, notó diferencias en el patrón de su pelaje y se dio cuenta de que sus patas rosadas generalmente suaves estaban "costrosas". Evidentemente, no era Lucky.

Bentley, el caniche "equivocado".

“Fui a recoger a mi cachorro, entré y la señora del mostrador dijo: 'Oh, ¿estás aquí por Bentley?'. Le dije: 'yo no'. Estoy aquí por Lucky”. "Mientras ella se alejaba para buscar al perro, yo estaba lidiando con el recibo. Miré hacia arriba y había un perro en mi cara. No tuve la oportunidad de verlo bien, todo lo que vi fue blanco”. Luego, agregó: "Fui al auto y lo puse adentro. Se dio la vuelta y pensé 'se ve tan diferente, ¿me estoy equivocando?'".

Perpleja de por qué Lucky estaba actuando raro, Tykesha llamó a su novio para obtener una segunda opinión antes de conducir a casa.

Lucky, el perrito de Tykesha.

Tykesha contó: "Para asegurarme, llamé por video a mi novio, Quinn, y le mostré el perro. Dijo 'uh, se ve diferente'. Le dije a Quinn que estaba a punto de comenzar a conducir y él dijo 'no lo hagas. Estoy empezando a pensar que no es Lucky".

"Estaba mirando sus patas y sus orejas. Me di cuenta de que Lucky no tenía esa cosa rara alrededor de los ojos. Fue entonces cuando supe que este no era mi perro", reconoció.

.

Horrorizada por el error del salón, Tykesha corrió para devolver Bentley y recuperar a su amado Lucky. "Salté directamente del auto y corrí de inmediato. Era la misma mujer que estaba en la puerta y dijo: '¡Hola, Bentley!'”, contó.

"Yo estaba como 'este no es mi perro, ¿dónde está mi perro? ¿Dónde está mi cachorro?' Estaban impactados, todos estaban en estado de shock. Entiendo la confusión, ambos son blancos, pero pensé que tendrían etiquetas en la parte posterior o algo así”, dijo Tykesha sobre el error. Por último, manifestó: "Definitivamente, me sentí aliviada cuando me reuní con Lucky.