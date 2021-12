Ya sea que lo hayas hecho vos mismo o hayas intentado convencer a un amigo de que no lo haga, todos hemos oído hablar del infame "corte de pelo de ruptura". Pero en lugar de cambiarse el cabello a raíz de su divorcio, la tiktoker Holly Holliday decidió contratar a un tatuador con la oferta de una "terapia de tinta" gratuita: el resultado fue desastroso.

En un video viral que acumuló más de 4 millones de visitas y contando, la estrella de la red social china compartió una foto de cómo quería que se viera su nuevo tatuaje. El delicado dibujo que encontró en línea presentaba una pila de siete libros rodeados de flores y estrellas. Pero lo que acabó en el brazo de Holly no se parece en nada al diseño que acordó. Y lo peor es que el enorme tatuaje ocupa la mayor parte de su antebrazo.

"Estoy tan enojada, lloré mucho. Confié en este artista, él hizo un gran trabajo en el pasado para mí... Mi confianza ahora está arruinada y también mi brazo", escribió @itsmehollyholliday en el video viral. En una serie de clips de seguimiento, Holly explicó cómo su tatuador, a quien acudió por trabajos durante un año, se ofreció a darle una tinta gratis después de enterarse de su incipiente divorcio.

Holly aseguró a su audiencia que "no pensaba que nada andaba mal" cuando llegó al local, donde el tatuador estaba tranquilo jugando con su perro. Ella dijo: "Él me pone en la silla y dibuja a mano un diseño basado en el tatuaje de los libros que encontré en línea. Le dije que no quiero exactamente esto, pero algo así. Él dijo 'te tengo' y lo dibujó en mi brazo. Se veía genial, la colocación estaba bien. Todo se veía bien".

La usuaria estadounidense compartió los previos trabajos que realizó el tatuador desastre en su cuenta de TikTok.

Pero poco después de que él comenzara a tatuarla, Holly notó que algo andaba mal. Además de comenzar secciones erráticamente desde todos los lados, hundió la aguja profundamente en la parte superior del tatuaje. Ella afirma que él comenzó a arrastrar las palabras en este punto y, comprensiblemente, asumió que estaba ebrio y comenzó a "asustarse". "Empecé a devanar mi cerebro en busca de una excusa para salir de allí sin molestarlo", agregó.

Después de que un amigo le envió un mensaje de texto preguntándole qué estaba haciendo, Holly le pidió que llamara de inmediato para poder fingir una emergencia e irse. Desde entonces, afirma que el tatuador se ha puesto en contacto varias veces para pedirle que termine su trabajo, lo cual no se siente cómoda haciendo.

En cambio, la madre dice que tendrá que esperar hasta que finalice su divorcio para encubrir la tinta. "Esto es tan desafortunado", escribió un espectador. "Afortunadamente, hay mucho espacio abierto y podría modificarse". Otro agregó: "Awww lo masacró". "Aguanta", escribió un tercero. "Eso es difícil, pero se puede arreglar".