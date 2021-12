Una panadería de Logroño, en España, sorprendió a todos al anunciar la venta de rifas para el sorteo de una canasta navideña que, increíblemente no tenía nada en su interior, estaba completamente vacía. El sorteo fue hecho por la confitería La Avenida en su cuenta oficial de Twitter. La misma confitería ya se había hecho viral en repetidas oportunidades al agregar insólitos recargos a los tickets de sus clientes, quienes no paran de quejarse en las redes.

Las canastas navideñas se sortean en varias panaderías y confiterías de todo el mundo en donde se celebra esta festividad cristiana. Desde exquisitos pandulces, hasta roscas de reyes, budines o panettones son parte de la mesa dulce clásica de cualquier de mesa familiar. En el caso de que no quieras comprarlos, también tenés la opción de cocinarlos de forma casera en tu casa.

“¡Ya es oficial! Habrá sorteo de la cesta de Navidad donde el premio es que toque, no te vamos a dar nada, sólo la satisfacción de haber ganado. Como cuando gana el Madrid y vives en Lardero. El dinero recaudado irá destinado a la Cocina Económica”, contaron desde la red social del pajarito.

La canasta navideña que sortean... ¡vacía!

En el video que adjuntaron los dueños de la cafetería se puede escuchar a un hombre que explica cómo es el sorteo y cuál será el destino de los fondos recaudados: “Hola, como saben, somos la única cafetería en el mundo que sorteamos la cesta de Navidad en el que el único premio de la cesta es que te toque. No, no, no te damos ni la cesta ni nada, el premio es que te toque la cesta. ¿Y qué vamos a hacer con los dos euros de participación, como estoy diciendo? Pues vamos a donar los 200 euros a la cocina económica de La Rioja, de Logroño, para ser más concreto. Así que os animamos a participar, ya sea desde la cafetería o por Bizum, como quieran. Esos 200 euros irán a la cocina económica de Logroño. Porque lo más importante es que te toque. ¿Qué más da lo de dentro, ¿no?"

Los precios de los productos de Navidad aumentaron un 64%

La Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, acordó una canasta navideña con 24 productos seleccionados. Según un informe especial de cronica.com.ar los precios aumentaron un 64,64% respecto al año 2020.

El dato del aumento de precios fue estimado por la Asociación de Consumidores Libres, que relevo los precios en diferentes supermercados de la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el titular de la asociación, Héctor Polino, contó que "las canastas armadas que ofrecen las grandes cadenas de supermercados tienen precios que registran aumentos que van desde 33,36% al 80,08% en relación al año 2020".

"Esto se da por el proceso inflacionario que vive la Argentina, por la inercia inflacionaria que se ha instalado desde hace bastante tiempo. El aumento de los precios por las dudas y la dolarización de prácticamente toda la economía, lo que es un verdadero desatino porque la variación del tipo de cambo tendría que incidir en el precio de los productos importados, o aquellos productos de fabricación nacional que tienen algún componente importado", sostuvo.

Además, agregó que espera que el Gobierno saque una “canasta navideña con productos de Precios Cuidados, que se logre un acuerdo con los grupos económicos para que existan una cantidad de productos con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo a precios accesibles para la inmensa mayoría de los consumidores”.

