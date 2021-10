Si bien se sabe que la frase "te invito a mi casa a ver una película" o "te invito a mi casa a ver Netflix" (que es usada tanto por hombres y mujeres) es sinónimo de tener otro tipo de intenciones, más allá de ver dicha película o serie, ahora algunas personas en las redes sociales utilizan otra insólita expresión, la cual se volvió viral en Twitter. Tal es el caso de una usuaria de la red social del pajarito, quien compartió una captura de pantalla de la desconcertante conversación que tuvo con uno de sus seguidores, quien la había invitado a tomar mates, pero en realidad tenía otras intenciones. La publicación se volvió viral al poco tiempo y provocó que cientos de usuarios dejaran desopilantes comentarios en esa la plataforma.

Quien publicó el posteo viral fue la usuaria @aldii_v. El tuit alcanzó más de 95 mil "me gusta" y más de 4500 retuits y menciones.

"Los varones que caminan en tres piernas, no los soporto", escribió la usuaria en Twitter, seguido de la captura de pantalla de la conversación que mantuvo con un chico, que le había respondido la historia previamente.

Los varones caminan en tres piernas, no los soporto pic.twitter.com/pvuUrf7uoU — -$ (@alddi_v) October 9, 2021

"Salen esos mates", preguntó el joven por Instagram. Luego, la chica, por su parte, le preguntó al joven si quería tomar mates al día siguiente. "Dale, a qué hora", contestó el chico. "¿A qué hora podés y en dónde? jaja", repreguntó la joven. En tanto, el chico le dijo que cuando ella quería y, con respecto al lugar, agregó: "En los monos o en algún hotel. En casa no se puede". Tiempo más tarde, la chica replicó, de forma irónica: "Jajajaja. Ah, ¿vos vas a tomar mates a los telos?".

Tras la viralización de la polémica propuesta que el joven le realizó a la chica, una gran cantidad de usuarios dejaron sus comentarios en la red social del pajarito: "Flashaba que le habías dicho que si directo para cule... jajaja qué era esa confianza"; "No entiendo aun como paso del mate al cule... tan rápido ahí faltan mensajes"; "Le hace la competencia a Elo Podcast"; "Lleva el mate al motel para entretenerse los 59 minutos que le sobren después de cog... de la hora que lo alquila"; "¿Invitar a tomar mate es cog...? Vengo gileando hace 25 años más o menos”; "Jajaja, cualquier cosa pensó”; "Yo no sé cómo hacen para lanzarse así los vagos, a tirar palos, en mi caso me llegas a hablar así y te llevo hasta milhojas y facturas para agregar".