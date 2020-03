Pese a la difícil situación que están atravesando la mayoría de los países por el coronavirus, no todas las personas se muestran deprimidas. Los videos que se viralizaron, varios de Italia, dan prueba de ello.

Algunas personas cantaron desde el balcón de su departamento canciones conocidas como "Toxic" de Britney Spears, "I Love You Baby" de Gloria Gaynor y "Lose you to love me" de Selena Gómez.

También trascendieron videos de gente tocando instrumentos para subir el ánimo de sus vecinos y de individuos que hicieron de DJ poniendo música techno.

Además hay otras imágenes en las cuales se pueden observar a jóvenes que juegan al tenis y otras, en las que se ve a gente jugando al "veo veo".