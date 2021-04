Una alumna publicó en su cuenta de Twitter el mensaje que un profesor de inglés le escribió en su cuaderno luego de que terminara el año escolar, que fue considerado "humillante" por muchos usuarios en las redes sociales.

“Todavía no puedo creer lo que mi profesor de inglés escribió en mi cuaderno cuando terminé la escuela”, manifestó en un tuit la joven en su cuenta @articashhh, que alcanzó más de 60 mil "me gusta" en la red social.



Una de las costumbres que aún se mantienen al terminar el año escolar es recibir mensajes con dedicatorias en un cuaderno. Así, un profesor o amigo, puede expresar en breves palabras un saludo para despedirse antes de las vacaciones.



A pesar de que muchos mensajes son bien intencionados y hasta tiernos, el del profesor descolocó a todo el mundo. “Ashleigh, a veces me voy a casa y no puedo dormir porque tu molesta voz no para de sonar en mis oídos, como la peor tortura conocida por el hombre. Eso es todo. Buena suerte. Profesor Seedat”, fue el mensaje que le escribió el profesor en letra cursiva.

.

La alumna explicó que se trataba de una expresión sarcástica por parte de su instructor, ya que el maestro tenía una "personalidad sarcástica y divertida".

Además, agregó que ella pocas veces había alzado la voz en clase para participar. Aunque muchos creyeron que estaba mintiendo, la chica insistió con que se trataba de una broma de su profesor.